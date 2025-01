Un 87 % de los jóvenes emancipados comparten piso y un 70 % viven de alquiler

Un grupo de jóvenes se refrescan en una fuente de Barcelona, en una imagen de archivo Marta Pérez | EFE

Únicamente un 13 % de los jóvenes que han decidido emanciparse pueden vivir solos, mientras que el otro 87 % se ve obligado a compartir vivienda, a veces en condiciones muy precarias: un 42,4 % de ellos viven con tres o cuatro personas, un 37,9 % lo hacen con dos personas, y el 6,7 %, con más de cuatro personas, según el informe «Un problema como una casa», elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), y que vuelve a poner de manifiesto las enormes dificultades de este grupo de la población para independizarse.

De esta forma, casi siete de cada diez jóvenes emancipados (el 68,9 %) viven de alquiler frente a un 14,9 % que tiene una casa comprada y está pagando una hipoteca; un 10,7% tiene la casa ya pagada por completo y un 5,5 % la tiene cedida gratuitamente.

«No nos sorprende pero duele: la mayoría de la juventud emancipada vive de alquiler y en muchos casos las condiciones están lejos de ser dignas», ha lamentado la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González Henry.

El informe también aborda el concepto de la «inestabilidad residencial», es decir, el número de casas que habita una persona antes de encontrar un hogar que pueda considerarse definitivo. Así, un 45,7 % de los jóvenes han vivido entre dos y cuatro viviendas distintas desde que abandonaron el edificio de sus progenitores y el 8 % ha residido en cinco o más.

Las dificultades para emprender un proyecto propio de vivienda se vinculan con los altos precios de la vivienda y con los sueldos bajos. El 34,5% de los jóvenes emancipados ingresan menos de 1.000 euros netos al mes, y con ese dinero, el 70,6 % pagan solos su piso (el alquiler o la propiedad), pero casi tres de cada diez necesitan del apoyo familiar.

El coste promedio mensual de una vivienda completa para un joven asciende a 755,5 euros, un esfuerzo que, junto a los ingresos bajos, lastra su capacidad de ahorro. El estudio subraya que un joven emancipado consigue ahorrar de media alrededor de 271,7 euros mensuales tras el pago de su vivienda y demás gastos y que solamente uno de cada cuatro jóvenes independizados es capaz de ahorrar más de 300 euros al mes.

Entre los motivos para compartir vivienda, dividir gastos es el principal (40,9 %), por delante de «por gusto» (37,9 %), «porque he formado un nuevo hogar» (11,2 %) o «por repartir las tareas domésticas y los cuidados» (9,2 %). Y por el tipo de compañeros de piso, la mitad de la juventud emancipada vive con su pareja (50,5 %), casi dos de cada diez viven con amigos o amigas (17,8 %), más de uno de cada diez lo hace con un familiar (15 %), cerca de uno de cada diez lo hace con personas no conocidas (12 %) y el resto, con personas que conocía pero que no tenía amistad previa (4,6 %).