El juez que interrogó a Elisa Mouliaá pedirá amparo al CGPJ tras las 900 quejas ciudadanas

El juez Adolfo Carretero va a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras las críticas que ha recibido por el interrogatorio que hizo a la actriz Elisa Mouliaá, en el marco de la investigación abierta al exdiputado Íñigo Errejón por un delito de presunta agresión sexual, y además investigará las filtraciones de las grabaciones de ambas declaraciones. Según confirmaron fuentes jurídicas, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid va a pedir amparo al órgano de gobierno de los jueces para defender su trabajo, tras conocer que el CGPJ ha abierto una diligencia informativa al recibir más de 900 quejas y denuncias por su comportamiento al interrogar a Mouliaá.

El magistrado explicó al periódico digital Artículo 14 que preguntó por la documentación que tenía sobre la mesa e hizo su trabajo porque la prueba «ha de ser consistente», y por eso «algunas preguntas podrían ser incómodas». Y sostuvo que «lo que se ha visto en medios está sesgado porque la declaración duró una hora y media. «Si se desvelaran las declaraciones de presuntas agresiones sexuales, nos sorprenderíamos todos».

Carretero va a solicitar también que se investigue la filtración de las grabaciones de las declaraciones de Mouliaá y Errejón, que se celebraron el día 16 de enero y trascendieron el pasado lunes, señalaron las mismas fuentes.

El CGPJ estudia la actuación del juez Carretero en el interrogatorio a Mouliaá y Errejón

El miércoles, el CGPJ abrió una diligencia informativa tras recibir numerosas quejas y denuncias por el interrogatorio del juez a Mouliaá, y así determinar si procede o no incoar un expediente disciplinario a Carretero, según informó el Consejo.

El polémico interrogatorio: «¿No sería que usted sí quería algo con ese señor?»

El juez Carretero puso en cuestión el testimonio de la actriz en primer lugar por la que consideró una tardanza considerable al presentar la denuncia contra Errejón sobre unos hechos que habrían tenido lugar en septiembre del 2021. «¿Y no sería que usted si quería algo con ese señor y, al no corresponderle, por eso ahora le denuncia por haberse reído de usted?», le espetó, a lo que la actriz le respondió que no se «atrevía», entre otras cosas «por miedo, porque tengo una hija».

Elisa Mouliaá explicó en la sala que había conocido a Errejón a través de las redes sociales y que el día de los hechos la había invitado a la presentación de su libro. En un momento en el que compartieron una bebida en un establecimiento cercano, la intérprete explicó que ya se sintió incómoda por la actitud de él. Que decidió irse a la fiesta de un amigo e invitó al expolítico.

Fue en el taxi cuando el entonces diputado le habría puesto las ya tan mencionadas condiciones (entre las que estaba que no se alejase de él o darle un beso esa noche). «¿Usted es una persona acostumbrada al público, no fue capaz de decirle que las condiciones no eran aceptables?», le preguntó el juez, insistiendo en varias ocasiones en por qué no le había pedido a Errejón que parase. «Por qué no le dijo esas condiciones no las voy a cumplir o esas condiciones me parecen absurdas y ridículas?», siguió.

«Me quedé bastante cortada y no supe reaccionar. Me sentí bastante violentada», contestó Mouliaá, con una nueva intervención del juez. «¿No es capaz de decir a ese señor "cómo me dices eso"? Es que no entiendo por qué se sintió violentada».

Al llegar a la fiesta y coger juntos el ascensor, Errejón la habría besado de forma violenta. «Lo interpreté como una manera de bromear, como de saltarse diez pasos de una manera bastante torpe, lo quise pasar por alto», explicó.

Ya en la fiesta, la actriz madrileña asegura que se sintió bastante ebria y que ha llegado a pensar si le había echado algo en la bebida «porque nunca me había sentido así». «Usted en la denuncia no lo dijo. ¿Estaba muy ebria seguro?», insiste el magistrado.

Elisa Mouliaá explicó que, ya en la habitación, Errejón «se cercioró» de que la puerta estaba cerrada antes de que empezase uno de los episodios más violentos que la denunciante ha narrado. «Cuando me empuja contra la pared le intento quitar porque me estaba resultando muy incómodo», explicó la actriz. «¿Pero le dijo que parara?», preguntó el juez, a lo que Mouliáa aclaró que le dijo que «estaba incómoda». «No, muy incómoda no. Decir "que me dejes en paz, que no me toques". ¿Le dijo algo de eso?», volvió a preguntarle el juez.

Carretero también le preguntó a Mouilaá si Errejón «se sacó el miembro viril». «¿Sabe usted para qué?». «Supongo que para violentarme», contestó ella. «¿Le intentó bajar a usted las bragas? ¿Cuánto tiempo le estuvo chupando las tetas?», continuó.

Elisa Mouliaá explicó que ella le pidió «que parara, que a una mujer se le pone cómoda» y que se estaba sintiendo «violentada». «Él paró porque yo me zafé», dijo la denunciante a lo que el juez le espetó: «Pero señora, si ese señor la tenía en la cama con la puerta cerrada y a él encima... ¿Cómo se levanta y se va? ¿Forcejeó con él?». Mouliaá contestó entonces de forma afirmativa.

Tras salir de la fiesta, ambos vuelven a compartir coche, un hecho censurado por el juez. «Usted ha sido objeto no ya de un beso, sino de tocamientos a la fuerza. No se entiende que continúe con este señor o no le diga algo». «Yo tampoco lo entiendo», contestó la actriz.