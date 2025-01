Illa anuncia para este mes «pasos adelante» en el traspaso de Cercanías a la Generalitat

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este viernes durante una visita a la fábrica de Alstom, en Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona David Zorrakino | EUROPAPRESS

El traspaso de los Cercanías de Renfe a la Generalitat, uno de los compromisos arrancados por Esquerra Republicana a Pedro Sánchez en los acuerdos de la investidura, verá concreciones este mes de enero. Así lo aseguró ayer el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la visita que realizó junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, a la factoría de Alstom en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona). De sus talleres saldrán 201 trenes que el Gobierno central encargó en el 2022 para los servicios de Cercanías y Media Distancia en toda España. De estos, la mitad (101) se quedarán en Cataluña.

Hasta noviembre, el departamento de Puente había invertido unos 850 millones en esta comunidad, la mitad entre Renfe y ADIF. Entre las obras en marcha destacan el corredor mediterráneo, la reforma de 77 estaciones, la nueva terminal intermodal de La Llagosta, y los 800 millones de euros ya aprobados para los nuevos accesos viarios y ferroviarios del puerto de Barcelona.

«Nos estamos dejando la piel por un servicio ferroviario que necesitamos y que merecemos», comentó el ministro. Por su parte, Illa anunció que ambos Ejecutivos están dando «pasos adelante» en el traspaso de Cercanías a la Generalitat, que podrán verse ya este enero. «Lo que persigue el Gobierno de Cataluña es hacer un traspaso, pero sobre todo hacer un buen traspaso, muy hecho, muy acordado, con la financiación debida y con competencias», subrayó el presidente catalán.

Sanción a Vox

El secretario de organización de Vox, Ignacio Garriga, denunció este viernes el «intento de sanción» por parte de la Generalitat contra él por «decir algo en lo cual coincide el 97 % de la población en Cataluña». Garriga recibió una notificación de la Administración autonómica tras escribir en su perfil de X: «Queremos que Cataluña siga siendo Cataluña, ni Marruecos ni Argelia». «Que me multen las veces que haga falta», reaccionó, y añadió: «No quiero menús halal. No quiero a las mujeres con burka. No quiero inseguridad en las calles», con lo que una vez más vincula inmigración y delincuencia.