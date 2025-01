El juez vuelve a desoír a la Abogacía del Estado y no investiga el móvil de Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, a su salida del Tribunal Supremo el miércoles SERGIO PÉREZ | EFE

El juez Ángel Hurtado volvió ayer a descartar el volcado del móvil del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, MAR, con lo que desoye la petición de la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Los abogados apreciaron una contradicción en las declaraciones realizadas el miércoles por MAR y un testigo, el periodista de El Diario José Precedo, en el caso que se sigue contra los citados representantes del ministerio público por la presunta filtración de un correo sobre el novio de Ayuso, Alberto González Amador.

Miguel Ángel Campos, de la Ser, y Precedo aseguraron al juez que obtuvieron el polémico correo del 2 de febrero, enviado por el abogado de González Amador al fiscal ofreciéndole un pacto por sus deudas tributarias, antes de que García Ortiz lo recibiera el 13 de marzo. En concreto, Precedo afirmó tenerlo el 6 de marzo, aunque no lo publicó. El día 11, intentó hablar con el asesor de Ayuso para contrastar la información, dijo. Esto choca con lo defendido por MAR, quien negó que contactara con él. El 12, Precedo informó de que la Fiscalía había denunciado al novio de Ayuso por fraude fiscal, y el correo lo sacó cuando ya El Mundo había difundido el bulo de que el pacto lo había ofrecido la Fiscalía. Es el correo del 2 de febrero, el que investiga el Tribunal Supremo, cuya divulgación atribuye a García Ortiz.

Honorable y brillante

Miguel Ángel Rodríguez admitió ante el juez el miércoles que filtró el correo del 12 de marzo tergiversado. Ayer, declararon otros seis periodistas, que se acogieron a su derecho a no revelar sus fuentes. Mientras, MAR, en entrevistas en la Cope y Antena 3, calificó al fiscal general de «indecente» porque «cambia de terminal para engañar a la Guardia Civil», y defendió a González Amador, «un hombre honorable, un ejecutivo brillante», «que no ha hecho fraude» (está investigado por defraudar más de 325.000 euros). También se defendió a él: «Nunca he contado un bulo, nunca he mentido». Cargó contra el presidente del Gobierno, porque Sánchez es quien «ha diseñado» todo porque está «obsesionado» con Ayuso. Argumentó que esta no era novia de González Amador cuando presuntamente este delinquió, por lo que «no obtuvo ningún beneficio» y se mostró convencido de que la Fiscalía tiene «una orden» de no pactar con la pareja de la presidenta madrileña. Esta también aludió ayer a una «operación de Estado absurda» contra ella dirigida, dijo, por Sánchez.

«Ayuso vive a cuerpo de rey»

A Rodríguez le respondieron ayer tres ministros. Félix Bolaños dijo que Ayuso «vive a cuerpo de rey gracias al dinero que desfalcó su pareja» mientras García Ortiz es «el perseguido». Óscar Puente reclamó la dimisión de MAR por las filtraciones, «defender a un particular» y «falsear los hechos». Lo llamó «delincuente condenado por sentencia firme», en alusión a una condena que sufrió por injurias en el 2008 y lamentó que se «esté persiguiendo injustamente» a García Ortiz por «intentar contrarrestar una mentira». Óscar López, por su parte, defendió que «los hechos son tozudos»: se cometió un delito «reconocido» por la pareja de Díaz Ayuso y «hubo una filtración» de «una mentira» por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña. «Nada más que añadir», proclamó el ministro.