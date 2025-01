La justicia italiana exige a Juana Rivas que su hijo menor regrese ya con el padre: «Le obliga a mentir sobre el maltrato que sufre»

Imagen de archivo de Juana Rivas Jorge Guerrero | AFP

A pesar de que su lucha en los tribunales se ha redoblado en las últimas semanas, la justicia italiana ha exigido a Juana Rivas que Daniel, su hijo pequeño, regrese con su padre. El menor, de 10 años, fruto de su relación con Francesco Arcuri estaba de permiso en España. Una visita que tendría que haber terminado el 2 de enero.

El equipo jurídico de Rivas ha informado en un comunicado de que la Corte de Apelación de Cagliari, el equivalente italiano a una audiencia provincial, les ha notificado este martes la obligación de que el menor vuelva a casa antes de este miércoles.

La justicia italiana ha respondido así a la petición de la madre de Maracena, Granada, que ha vuelto a denunciar al que fue su marido, el italiano Francesco Arcuri, y que solicitó que el menor de sus hijos se pueda quedar en España por el «riesgo» que supondría volver con su padre, denunciado por malos tratos.

El equipo jurídico de Rivas también cursó una denuncia ante la jurisdicción penal italiana por amenazas y coacciones al menor, que al llegar a España relató que su padre «le obliga a mentir sobre el maltrato que sufre» y declarar a su favor en el procedimiento italiano.

La defensa de Rivas solicitó el pasado 26 de diciembre medidas cautelares de protección del menor ante el Juzgado de Primera Instancia 10 de Granada, sin que de momento hayan recibido respuesta. Según Aránguez, la titular de este juzgado se ha comprometido a dictar una resolución este mismo martes para cumplir con los plazos de la justicia italiana.

En los últimos días, Rivas también ha denunciado a Arcuri por enviarle varios mensajes «intimidatorios» y por un «constante acoso telefónico» con más de cuarenta llamadas en una semana que, según su equipo jurídico, constituyen un delito de violencia de género por amenazas leves y acoso telefónico.

Estas denuncias se suman a un nuevo procesamiento a Arcuri en Italia por delitos de maltrato a sus dos hijos que el italiano ha negado.

«Daniel, al llegar a España, ha relatado que su padre le coacciona y amenaza», explicó hace días el despacho de abogados que representa a Rivas. «Tiene un miedo terrible a su padre y que teme por su propia vida si vuelve a Italia con él».

Una llamada desesperada

Este nuevo capítulo del caso Juana Rivas, que se remonta al 2017, cobró actualidad hace un mes cuando su hijo mayor, Gabriel, que ya es mayor de edad, relató en un vídeo el infierno que vive su hermano.

«Estoy aquí para expresar aquello que durante muchos años no he podido expresar. Lo que mi hermano en este momento no puede expresar. Yo soy su voz».

Así pedía a la fiscalía italiana que valorase el caso de su hermano, que «se siente en riesgo de muerte. Yo me he sentido en riesgo de muerte y mi reflejo lo veo en él», relató.

«Él vive con un maltratador a su lado. Él tiene miedo de expresar estas cosas porque sabe que su padre puede enterarse de estas cosas y puede amenazarlo. Se siente en riesgo de muerte. Yo me he sentido en riesgo de muerte y mi reflejo lo veo en él», sentencia en la grabación de minuto y medio.

Gabriel regresó a España en el 2022 con el «dolor» de dejar atrás a su hermano, en Carloforte, Italia, donde vive con Arcuri y «sin ninguna referencia que pudiera ayudarlo y protegerlo de la violencia».

Un caso del 2017

Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores por desaparecer con sus hijos en el verano de 2017 para evitar que volvieran con su expareja, al que denunció por maltrato.

El Supremo estimó parcialmente el recurso de esta vecina de Maracena y le rebajó la pena a la mitad al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito.

Rivas recibió un indulto parcial por el que el Supremo conmutó su condena firme por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad y un curso de parentalidad positiva, medida de gracia que no eliminaba sus antecedentes en la justicia italiana.

Esa medida de gracia a Juana Rivas se anularía ante la comisión de un delito como no entregar al menor de los hijos a su padre, que tiene la custodia.