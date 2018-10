Juana Rivas entrega sus hijos a su expareja en Italia

La defensa de Juana Rivas presenta varias cartas del hijo mayor en la que denuncia presuntos malos tratos por parte de su padre

Juana Rivas tenía que entregar a sus dos hijos, de cuatro y doce años, a su padre el pasado domingo pero no lo hizo. Su defensa ha presentado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores un informe para justificar esta acción. Entre otros documentos se adjuntan tres cartas del hijo mayor en las que narra presuntos episodios de insultos y malos tratos por parte de su padre, Francesco Arcuri. La defensa del italiano ha negado todas las acusaciones y pedido la entrega inmediata de los niños.

ABC Sevilla ha reproducido las cartas del niño: «Hola. Os quiero explicar lo que me pasa desde que nací con mi padre y mi hermano (…) Cada día me llama mierda, no valgo nada, soy un gusano asqueroso, me agarra las muñecas de los brazos, me pega tortazos, empujones… y a mi hermano lo abandona, le amenaza haciéndole creer que todo es normal». A lo largo de estas cartas el pequeño narra diversos episodios de presuntos malos tratos.

