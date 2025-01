El número dos de Junts pide por carta a Bolaños que no lo indulte y le aplique la ley de amnistía

Jordi Turull en una rueda de prensa en Barcelona Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

El secretario general de Junts, Jordi Turull, trasladó ayer por carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no quiere que se le indulte de la pena de 12 años de inhabilitación que le impuso el Supremo por los hechos del procés para no «blanquear» la «actitud prevaricadora y de rebeldía» de cinco de sus magistrados. Según el número dos de la formación independentista liderada por Carles Puigdemont, esta actuación «de rebeldía de la mayoría de miembros del Tribunal Supremo hace que muchos juzgados de toda Cataluña no estén dando la amnistía a muchas personas procesadas y condenadas».

Turull, Junqueras y los ex consejeros Bassa y Romeva fueron excarcelados por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio del 2021, aunque sobre ellos sigue vigente la pena de inhabilitación impuesta por el alto tribunal. El consejero de Presidencia durante el referendo ilegal del 1-O recuerda en la misiva a Bolaños que él no pidió ni solicitó entonces el indulto. «Y ni mucho menos renuncié ni he renunciado a los ideales y objetivos políticos a favor de la independencia de Cataluña, ni a la acción unilateral para, llegado el caso, hacerla posible».

La petición fue instada en julio por un ciudadano catalán anónimo para todos los dirigentes independentistas inhabilitados. Turull asegura que no lo conoce de nada y que, en todo caso, lo hizo sin su consentimiento. A la espera de lo que decida finalmente el Ejecutivo, de quien depende concederlo o no, la Fiscalía presentó un informe favorable en el mes de octubre, mientras la Abogacía del Estado se abstuvo.

Un «mosso», rehabilitado

Jordi R., uno de los tres mossos detenidos por la huida de Carles Puigdemont el pasado mes de agosto en Barcelona, se ha reincorporado al servicio por orden del director de la policía autonómica, José Luis Trapero. A los tres agentes se les había suspendido de empleo y sueldo tras la detención. Según informa Vilaweb, el agente sería el propietario del vehículo blanco en el que huyó el expresidente de la Generalitat. Trapero considera que dejarlo sin sueldo, a la espera de una resolución judicial que puede tardar años, es «demasiado contundente», y lo castiga cambiándole el destino: si antes trabajaba en una prisión de Barcelona, ahora deberá hacerlo en el aeropuerto de El Prat.