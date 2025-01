El Gobierno afirma que el rey iría al primer acto por los 50 años sin Franco si lo permitiese su agenda

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. JJ Guillén | EFE

Populares y socialistas levantan trincheras en torno a la conmemoración durante este 2025 del medio siglo en libertad transcurrido desde la muerte del dictador Francisco Franco, y dejan al rey en tierra de nadie. El Gobierno de coalición ha invitado a Felipe VI al primero del centenar de actos con los que celebrará la democracia y homenajeará a los que la hicieron posible, que tendrá lugar el próximo 8 de enero, a mediodía, en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

«Si por él fuese, estaría sin ninguna duda. Si no está ese día, será porque tendrá dificultades de agenda. [La monarquía] fue parte fundamental del paso hacia la Transición», defendió ayer en una entrevista en la cadena Ser el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien reconoció que todavía no sabe si el monarca asistirá o no. La Casa del Rey, que aún no se ha pronunciado al respecto, prevé cerrar hoy, como todos los viernes, la agenda oficial para la próxima semana. En principio, el 8 de enero, el jefe del Estado había citado en el palacio real a varios embajadores recién llegados a nuestro país que deben entregarle sus cartas credenciales.

«Queremos festejar que hemos disfrutado por suerte de cinco décadas de libertad, y que la queremos para nuestros hijos y para nuestro nietos», añadió el ministro, que lamentó que el PP no se una a la conmemoración. «No debe excluirse ningún verdadero demócrata, aunque hay quien pone por delante ir contra el Gobierno de España y contra Pedro Sánchez antes que incluso defender la democracia», valoró.

Le respondió el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado. «Defender hoy la democracia no es dar batallitas contra dictadores muertos hace 50 años sino luchar contra dictadores vivos con los que algún ex dirigente socialista español hace negocios», escribió en redes sociales, en referencia a Nicolás Maduro. «Y defender la democracia es denunciar y exigir la dimisión de políticos corruptos que usaron sus cargos para enriquecerse. Recuerdos a Rudolf», agregó, en alusión al apodo con el que los cabecillas del caso Koldo citaban al canario.

El lunes pasado, Tellado ya había descrito estos actos como «fruto de la desesperación»; y el martes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, había tachado en El Español de «cutre y oportunista» que se pregunte a los españoles si condenan el franquismo, y había confirmado que su partido no asistirá a ninguno de los cien actos de España en libertad.

Feijoo califica de «cutre y oportunista» que se pregunte a los españoles si condenan el franquismo Redacción

El ministro de Memoria Democrática recordó que el dictador encarcelaba a gente por ser homosexual o tener una revista comunista. «Todo eso lo tienen que saber los jóvenes para que luego decidan si hay que defender la democracia o añorar etapas oscuras», concluyó.