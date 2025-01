Los presidentes autonómicos exigen una política útil frente a la bronca y crispación

Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Fernando Clavijo (Canarias). EFE Y EUROPA PRESS

La lista de conceptos que ceban la mala política, y que los presidentes autonómicos reclamaron no tener que volver a pronunciar en este 2025, es larga y compartida: ruido, mentira, insulto, bronca, crispación, frentismo, deslealtad, demagogia, oportunismo, intransigencia, revancha, populismo, desplante... En sus tradicionales discursos sobre los retos para el año nuevo, populares, socialistas y nacionalistas coincidieron en que no les pagan para crear problemas, sino para solucionarlos. La dana, la vivienda, la inmigración y la financiación de las comunidades centraron sus últimos mensajes antes de que sonaran las campanadas.

comunidad valenciana

Carlos Mazón (PP). El máximo responsable de la gestión de la dana en Valencia apeló a la «buena política» para no «apropiarse de un dolor que es de todos», y pidió lealtad a todos los partidos e instituciones. «Es imprescindible. No podemos permitirnos el lujo de la división cuando lo que necesitamos es unirnos para reconstruir». El popular exigió ayudas directas, y propuso un nuevo sistema de alertas, mejorar las infraestructuras hidrológicas y un pacto nacional contra las inundaciones. «Creo que se puede disentir sin destruir, que para debatir con honestidad no es necesario insultar», opinó.

canarias

Fernando Clavijo (CC). Al frente de un Ejecutivo que tutela a 5.830 menores extranjeros no acompañados, lamentó que la respuesta a la crisis migratoria que sufre «en solitario» siga sin llegar, y denunció el «abandono» por parte del Gobierno central. «El archipiélago es víctima de la mala política que impera en España, centrada en una bronca continua», se quejó el canario, quien hizo un llamamiento a la unidad y al diálogo. «Hemos buscado, de forma incansable, apoyo y solidaridad en Madrid, Bruselas y el resto de comunidades», dijo, pero «estamos muy lejos de un Estado que ni nos comprende ni nos atiende», añadió.

castilla-la mancha

Emiliano García-Page (PSOE). El socialista abogó por la unidad y la igualdad, y aseguró que esta última «significa abandonar el frentismo, abandonar el populismo, a veces instalado en las propias instituciones, y esta crispación delirante, delirante». Tras calificar los años de la Transición como «los más importantes de la historia de España», pidió no utilizar este período como «un elemento o arma arrojadiza» porque «no lo podemos celebrar si lo hacemos la mitad contra la otra mitad».

Rueda llama a construir la Galicia del futuro con oportunidades para los jóvenes MARIO BERAMENDI

andalucía

Juanma Moreno (PP). Reivindicó la vía andaluza de la «serenidad y moderación» para mantener a su comunidad «alejada del ruido y la mentira, que cada día inunda más el debate político», y defendió el diálogo, también con el Gobierno central, porque «el acuerdo y la mano tendida son el mejor camino posible para poder avanzar». Admitió problemas en los servicios públicos y pidió que se reconozca a Andalucía como «frontera sur» y una política migratoria «con los medios suficientes».

El país vasco

Imanol Pradales (PNV). El lendakari enfocó su mensaje en los jóvenes, a quienes advirtió del «creciente antieuropeísmo, demagogia, extremismo, intransigencia y autoritarismo», y los emplazó a «no dejarse embaucar» por mensajes populistas porque está en juego la tradición de libertad y democracia. «No compren relatos manipulados ni soluciones mágicas», les recomendó y les pidió paciencia y confianza en el País Vasco para «avanzar en el autogobierno».

Salvador Illa tira de optimismo para afrontar el año nuevo atado a los independentistas Xavier Gual

madrid

Isabel Díaz Ayuso (PP). La baronesa defendió «la dignidad del Parlamento, el decoro de la vida pública y la concordia entre españoles», y apuntó que su comunidad es la primera «en cumplir la ley [...] y en no permitir la impunidad ni callar ante el abuso ni el totalitarismo en cualquiera de sus formas». Tras poner en valor sus «impuestos bajos» y su autonomía financiera, dijo que de ella «se esperan políticas a la altura de estos tiempos, sin ideología».

castilla y león

Alfonso Fernández Mañueco (PP). La palabra más repetida en su discurso fue estabilidad, esa que «genera más oportunidades para las jóvenes», «hace crecer la economía más que la media española» y «transforma la sociedad y abre las puertas del futuro». El popular indicó que, frente «a los que alientan privilegios», su región defiende los principios de libertad, igualdad, justicia y solidaridad.

extremadura

María Guardiola (PP). En su primer mensaje de fin de año, demandó no perderse en «el laberinto de oportunismo político e intereses creados», y reclamó lealtad al Gobierno central. «Nuestra región no puede encallarse en el ruido y en el rencor. Ni crispación ni desplantes ni revanchas. Necesita estabilidad y certidumbre», sostuvo.

asturias

Adrián Barbón (PSOE). Con el presupuesto autonómico para el 2025 recién aprobado, el socialista prometió trabajar «con tanta lealtad como firmeza», y señaló como principales retos la vivienda, la juventud y la salud mental. «Será un año crucial para la industria y para la siderurgia integral, irrenunciable para Asturias», auguró.

aragón

Jorge Azcón (PP). Tras describir su región como un entorno «seguro, alejado de las estridencias y en el que predomina la paz social», calificó de históricas las inversiones de 40.000 millones y de guinda del pastel la gigafactoría de Figueruelas, y denunció la «financiación privilegiada de Cataluña».