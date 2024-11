Lobato acredita que la Moncloa le envió la confesión de fraude de la pareja de Ayuso

El socialista Juan Lobato, tras declarar como testigo ante el Tribunal Supremo. Chema Moya | EFE

A cuerpo, sosteniendo una carpeta del PSOE y con veinte minutos de antelación llegó ayer al Tribunal Supremo el ex secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato. El juez lo había citado para que declarase como testigo en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración a la prensa de correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que lo acusa de dos delitos de fraude y uno de falsedad documental. El magistrado había acordado su testifical después de que el diario Abc publicara que Lobato recibió de la Moncloa este mensaje confidencial para que lo usara contra la dirigente popular, una conversación que el socialista registró ante notario para «evitar posibles responsabilidades», según declaró este viernes ante el juez, al que entregó el acta notarial, fechada el pasado 6 de noviembre, y su teléfono móvil.

Detalle de la conversación de WhatsApp entre Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera, la asesora de Moncloa

Estos documentos acreditan la conversación que mantuvo con Pilar Sánchez Acera, asesora del ahora ministro Óscar López cuando era jefe de Gabinete de Presidencia del Gobierno, el 14 de marzo. «Cuidado con los datos personales. Se puede sacar. Sácasela en la pregunta. Un quién miente, señora Ayuso, usted o su novio. Parece que usted. La imagen con la carta es potente», le advierte la asesora a las ocho y media de la mañana. «¿La carta cómo la tenemos? ¿Se ha publicado en algún sitio?», le pregunta Lobato. «Porque llega, la tienen los medios», le contesta Sánchez Acera, aunque el exsecretario general del PSOE-M no parece convencido: «La necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía». La asesora lo tranquiliza —«A las 11 ya habrá salido todo el mundo con ella. Pero te aviso cuando salga»—, y las 9.29 horas le envía un enlace de El Plural, que ya ha publicado el mail íntegro del letrado del novio de Ayuso.

En su declaración, que se extendió hora y media, el político madrileño sostuvo que el Gobierno debía conocer este correo y que pactó con el secretario de organización de su partido, Santos Cerdán, el comunicado difundido el lunes tras la publicación de Abc.

Lobato deja su móvil a disposición del tribunal para su volcado

«Ha ido muy bien. Todo contestado, acreditado. Me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí. Y nada, van a hacer un volcado análisis. Pero bueno, ya sabéis que los socialistas, siempre la verdad y la ley por delante», señaló al salir del Supremo.

El PSOE, molesto por la filtración

Fuentes del PSOE aseguraron desde Sevilla, donde celebran su 41.º Congreso Federal, que el contenido de esos wasaps no les compromete en absoluto, y denunciaron la filtración de datos personales de Sánchez Acera. «Es una vergüenza que se hayan filtrado datos personales; a los diez minutos los tenía toda la prensa», lamentaron y pidieron una investigación. Además, criticaron que mientras Lobato declaró en apenas 48 horas, la declaración de González Amador fue suspendida el 11 de noviembre por tercera vez.

Pilar Sánchez Acera, la mano derecha del ministro Óscar López que aireó la confesión de la pareja de Ayuso C. Cándido

Jesús Celada, nuevo portavoz del PSOE-M en la Asamblea

El nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid será Jesús Celada (Madrid, 1976), quien había sido portavoz adjunto de Lobato, que dimitió como secretario general del PSOE-M el pasado miércoles. Ingeniero de profesión, Celada era uno de los diputados de confianza de Lobato y comparte su estilo parlamentario calmado y respetuoso. Como portavoz adjunta continúa la que fuera secretaria de organización del recién dimitido, Marta Bernardo. De momento, no prevén más cambios.