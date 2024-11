Mazón cesa a Nuria Montes, una de las consejeras señaladas por la gestión de la dana

Europa Press

El Consejo de Carlos Mazón acaba de anunciar la segunda novedad en su Gobierno tras la confirmación el pasado viernes en Las Corts de que el presidenta acometería una remodelación. Marián Cano será la nueva consejera de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, en sustitución de Nuria Montes, achicharrada por una polémica declaración en plena dana en la que no mostraba empatía alguna hacia los familiares de los fallecidos. «Aquí (en Feria Valencia) no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias», dijo Montes con un tono sin ninguna humanidad. Junto a Montes, la otra consejera completamente expuesta frente a la opinión pública por su gestión es la responsable de Interior y Justicia, Salomé Pradas. La exsenadora castellonense es la responsable directa de la gestión de las Emergencias. No hay constancia oficial de que vaya a ser sustituida, aunque en todas las quinielas su continuidad en el consejo se pone en duda.

Cano es la primera incorporación al Consejo que preside Carlos Mazón. Tras el anuncio el pasado viernes de una remodelación de su Ejecutivo con dos nuevos departamentos, una vicepresidencia para la reconstrucción y una consejería de emergencias e interior, y la confirmación el domingo por la tarde de que Susana Camarero mantenía su vicepresidencia social y asumía la portavocía del Gobierno autonómico, el primer fichaje para el nuevo Consejo es el de Cano.

Cano es la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) y formó parte de la candidatura del PP en las últimas elecciones europeas, aunque no resultó elegida. Nacida en 1969, exdirectora en Nueva York del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), Cano es la hermana del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, uno de los dirigentes populares más influyentes.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha cursado un posgrado en Dirección Comercial y Márketing. Ejerció como gerente en el grupo inmobiliario Remax, hasta que, en el 2010 aceptó una oferta de empleo para ocupar la secretaría general de una organización sectorial, la asociación del calzado de Elche, en un momento en el que estaba inmersa en un proceso de fusión con las otras patronales de la provincia, Villena y Elda.

Ese proceso, al que también se incorporó el municipio castellonense de la Vall d'Uixó, dio paso a la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), entidad que pasó a encabezar como presidenta ejecutiva. En julio del 2020 accedió también a la presidencia interina de la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice).