Feijoo advierte a Mazón: «La confianza, cuando se ha resentido, hay que recuperarla»

Atlas

Alberto Núñez Feijoo ha querido lanzar este lunes un mensaje muy relevante a Carlos Mazón. El líder del Partido Popular, que ha presidido la Junta Directiva Nacional de los populares, ha pedido tanto a Generalitat valenciana como al Gobierno central, «las dos administraciones competentes» ante la dana, «autocrítica» y «compensar lo ocurrido con un proceso de reconstrucción»: «No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir. De ninguna manera».

El jefe de la oposición ha empleado un tono más duro para referirse al barón popular -el único de los presidentes autonómicos del PP que no ha participado en el conclave de hoy en Madrid-. «La confianza, cuando se ha resentido, hay que recuperarla», ha señalado antes de afirmar que «ya no caben errores».

Asimismo, Feijoo también ha aprovechado la ocasión para intensificar su crítica a Moncloa por la gestión realizada en la actual crisis. «El Gobierno tiene que dar la cara y no esconderse. No fugarse al extranjero. No eludir responsabilidades».

El líder del PP, además, ha vuelto a cargar contra la vicepresidenta segunda y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuya elección como comisaria europea sigue en el aire tras el rechazo del PP a votar a su favor. Algo que, a juicio de Feijoo, ha hecho que Pedro Sánchez entre en «cólera».