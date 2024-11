La consejera valenciana de Innovación pide perdón por sus palabras a los familiares de víctimas de la dana

Vecinos y voluntarios limpian los estragos ocasionados por la dana Rober Solsona | EUROPAPRESS

La consejera de Innovación y presidenta de Feria Valencia, Nuria Montes, ha pedido perdón por la falta de empatía y de sensibilidad de las palabras que ha pronunciado en el recinto que custodia los primeros cuerpos de las personas fallecidas por la dana.

«Os quiero pedir perdón a todos si me he manifestado de una manera que no era mi intención hacerlo así», ha afirmado en un mensaje en vídeo remitido esta tarde, según recoge Efe, después de las declaraciones realizadas en Feria Valencia, donde se trasladan los cuerpos de las víctimas de la dana tras practicarles las autopsias y ser identificados, y desde aquí serán entregados a las funerarias para que sus familiares se hagan cargo de ellos.

La consejera del Gobierno valenciano había dicho esta mañana de viernes: «Es muy importante que todas las personas sepan que aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente».

Horas después, en un mensaje en vídeo, ha pedido perdón diciendo: «Lamento muchísimo que mis palabras hayan estado faltas de esa empatía, de esa falta, de esa sensibilidad que todos buscamos en estos duros momentos que estamos viviendo. Por ese motivo solo puedo reiterar de nuevo mi perdón a todos vosotros».

La consejera ha asegurado que comparte la incertidumbre que todos estamos pasando durante estos momentos y también es «sufridora del dolor que tenemos todos los que hemos podido perder a un familiar, a un amigo en esta tragedia».

Esta mañana se ha desplazado a las instalaciones de Feria Valencia para ayudar al operativo de la Unidad Militar de Emergencias, operativo que se encarga de la custodia de las víctimas mortales de la dana, y el comandante le ha mostrado su preocupación porque se pudiera entender que el recinto se convirtiera en un punto de acceso de los familiares que buscan información acerca de sus familiares desaparecidos.

Por ese motivo, ha explicado, «decidimos lanzar un mensaje a los medios de comunicación con el único objetivo de que el protocolo se llevara a cabo con la máxima rigurosidad y, desde luego, se garantizara la seguridad de todo este proceso».

El protocolo de actuación que se ha establecido es que, una vez practicadas las autopsias en el Instituto de Medicina Legal de València e identificados los cuerpos, estos se trasladan a Feria Valencia para quedar custodiados mientras que los juzgados contactan con los familiares que han comunicado desapariciones en los teléfonos habilitados, informa Efe.

Los juzgados les indicarán a los familiares la forma en la que se va a expedir la documentación para que sus funerarias, sus compañías de seguro o los servicios sociales o municipales en su caso, puedan ir a Feria Valencia a hacerse cargo de los cuerpos, ha explicado la consellera.