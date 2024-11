La ira ciudadana no frena la bronca política, y Mazón acusa a la Confederación del Júcar

El rey preside el comité de crisis en el cuartel general de la UME. Felipe VI encabezó ayer, por primera vez, el comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la dana, en el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). CASA S. M. EL REY | EUROPAPRESS

Cuando todavía hay decenas de desaparecidos bajo el barro, la clase política sigue retratándose. Después de acusar el jueves pasado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de proporcionar información inexacta, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, culpó ayer a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de desactivar la alerta por desbordamiento de caudales en tres ocasiones el 29 de octubre. «Si hubiéramos tenido la reactivación de la alerta hidrológica por parte de la CHJ, se hubiera enviado el mensaje de alarma de inmediato», dijo el popular en Antena 3, donde aseguró que hasta las 18.45 horas no le comunicaron que «el caudal había pasado de los 80-100 litros a 1.700», y que la presa de Forata corría riesgo de rotura. Unas declaraciones a las que respondió la CHJ, que informó al mandatario regional de que su labor es ofrecer datos de pluviometría y del nivel de los cauces, pero no declarar alertas públicas por riesgo de crecidas. Así, explicó que a las 12.09 horas del martes pasado comunicó la crecida del caudal del barranco del Poyo, tras lo cual el Centro de Emergencias de la Generalitat «activó la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la rambla». La Confederación, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, insistió en que las mediciones posteriores «no supusieron ninguna desactivación de la alerta emitida», y denunció que, cuando a las 17.00 horas informó de un aumento «brusco» del caudal, «las autoridades autonómicas no emitieron una nueva alerta».

Mazón también culpó a la Unidad Militar de Emergencias (UME), al afirmar que a las 15.21 horas del martes, antes de la «revolución meteorológica», pidió que se activara la UME y reclamó «toda la ayuda posible». El popular opinó, en la Cope, que son los mandos operativos militares quienes detectan si hace falta que vengan más destacamentos, no depende de los políticos que vengan más medios ni hace falta «ninguna consigna política» para ello, pues actúan de oficio, añadió. Le contestó la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien indicó que en el nivel dos de emergencia es la comunidad autónoma la que dirige la respuesta, y le pidió a Mazón «que se dedique a coordinar adecuadamente la emergencia, que no está lo mejor coordinada posible».

El PP propone el plan Valencia

Seis días después de la dana, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se reunió con los grupos parlamentarios para informales sobre la catástrofe —salvo Vox, que se opuso a ello—, y negó que los populares le hubiesen trasladado la propuesta de su líder, Alberto Núñez Feijoo, de que sea el Gobierno central quien gestione la crisis, como también reclamó Podemos. «Seguimos solicitando la declaración de emergencia nacional. ¿Si esto no es una emergencia nacional, qué lo es entonces?», se preguntó el de Os Peares, que planteó un plan Valencia para la reconstrucción de las zonas afectadas. Tras recalcar que la indignación ciudadana no es «marginal» y que los reyes «sí estuvieron a la altura» en los altercados de Paiporta, rechazó la violencia y dijo que ahora les corresponde «a todos los políticos estar a la altura también».