El aluvión de llamadas a emergencias desata dudas sobre la cifra real de desaparecidos

Un perro de rescate busca supervivientes en un coche sumergido en barro en Paiporta, cerca de Valencia. Nacho Doce | REUTERS

Unas 75.000 llamadas de gente desesperada fueron registradas desde el martes en la línea especial habilitada por los servicios de emergencia del 112. Entre ellas estaban los toques de personas que al marcar esos tres dígitos daban la voz de alarma sobre la desaparición de un padre, una madre, un hijo, un vecino, un amigo, un conocido del barrio.... En total, este viernes contabilizaban unas 2.500 denuncias de personas a las que se les había perdido la pista y que, poco a poco, iban sumándose a unos listados cuyas cifras varían al mismo ritmo al que trabajan los equipos de rescate. Porque al mismo tiempo que los teléfonos de los servicios de emergencia continuaban sonando, estos rebuscaban entre los escombros o los coches arrastrados por la fuerza del agua desbordada del Turia o la tromba que recorrió el barranco del Poyo. Y muchas de las personas que en un principio fueron denunciadas como desaparecidas, acabaron borrándose de esos primeros listados derivados de ese aluvión de llamadas desesperadas.

Reunión de coordinación

Solo el jueves, la lista se había reducido en unas 600 personas. Esos primeros datos recogidos a vuela pluma durante la emergencia fueron unos de los que, según publicó este viernes elDiario.es, fueron recogidos en el acta de la reunión mantenida este viernes por la mañana por los miembros del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de la Generalitat Valenciana, encargado de coordinar la emergencia y capitaneado por el presidente Carlos Mazón. Esas cifras, supuestamente manejadas en el encuentro al que también acudió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fueron matizadas luego por el Cecopi, desde donde explicaron que el acta a la que se aludía «no refleja ningún documento, datos, declaración o cifras manejadas en la reunión».

Pero más allá de que estas denuncias se correspondan o no con personas a las que no ha podido hallárseles la pista, lo cierto es que de momento no ha trascendido ninguna cifra oficial de desaparecidos. Quizá porque es difícil de calcular cuando todavía hay decenas de coches sumergidos en el barro o garajes a los que no se ha podido acceder. O cuando todavía hay cuerpos rescatados que esperan en la Feria Valencia a que les practique la autopsia para poder ser identificados.

Cinco días después del paso de la dana, la emergencia todavía no ha pasado. Los servicios de salud, muchos desbordados, tratan de coordinar la atención de los heridos o de las personas que todavía continúan en shock por todo lo que ha pasado. Son muchos los dedos que continúan marcando de forma desesperada esas dos teclas que forman el 112. Probablemente serán también muchas las jornadas en las que los efectivos de emergencias, protección civil, bomberos o miembros delos distintos cuerpos del Ejército, acompañados muchos de ellos de sus perros de rescate, continuarán removiendo agua o escombros en busca de supervivientes. Hasta entonces es complicado dar cifras exactas. Porque en una catástrofe como esta, la experiencia dice que la prudencia manda. Y, aunque suene tópico,la esperanza es lo último que se pierde.