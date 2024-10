Manuela Carmena, sobre Errejón: «Nunca pude pensar ni oí nada relativo a ese comportamiento»

Errejón, en la foto con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena Chema Moya | EFE

Manuela Carmena ha roto su silencio sobre Íñigo Errejón y toda la polémica que ha provocado su dimisión y adiós a la política por presuntos abusos sexuales, por las que ya sido denunciado en la policía. La exalcaldesa de Madrid y cofundadora de Más Madrid junto al exportavoz de Sumar ha mostrado su decepción cuando supo de lo que había ocurrido, aunque confiesa que «nunca pudo pensar ni oyó nada relativo a ese comportamiento».

A través de un comunicado en sus redes sociales, Carmena desvela que «me preguntan muchas personas sobre lo que me parece la noticia de la dimisión de Íñigo Errejón como consecuencia de comportamientos machistas y denuncias de mujeres por malos tratos y/o violencia (…) Pues claro, me parece horrible». «Me duele profundamente por lo que haya y estén pasando las víctimas de esos comportamientos y me duele que una persona que era un referente ideológico en la izquierda pueda haber tenido esa actitud», añade en su Instagram.

Además, confiesa que en un primer momento «un gran shock», y que después pensó «que debía reflexionar sobre lo sucedido». «Me atrevo a sugerir que debemos conocer a los políticos, no solo su lucidez política e intelectual, sino también su inteligencia emocional. Es decir, debemos saber de su inteligencia emocional, de su sensibilidad y de cómo ellos cuidan y quieren», recalca.

Horas antes, otra dirigente de Más Madrid y expareja de Íñigo Errejón, Rita Maestre, publicó una carta en su cuenta en X en la que aseguraba que, aunque no ha sido parte ni tiene constancia de encubrimientos de acciones violentas, se siente «profundamente engañada». «Una persona de apariencia normal, un 'buen novio'», dice en alusión al exportavoz de Sumar en el Congreso, «era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel», destaca la política madrileña en el documento.