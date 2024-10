La actriz Elisa Mouliaá explica por qué se fue a casa de Errejón la noche por la que lo denunció: «No tiene ningún sentido, pero es lo que pasó»

cEDIDA

La actriz Elisa Mouliaá ha recibido una avalancha de críticas tras dar algunas explicaciones en su cuenta de X. Ayer salía al paso de los comentarios que le recriminaban que saliera de fiesta mientras su hija y su marido estaban en casa. En su perfil de X quiso aclarar que «una mujer puede salir de fiesta con sus amigos si la da la gana cuando quiera y sin que la juzguen, teniendo o no marido, estamos en el 2024», pero es que además precisó que ella ya estaba separada el día en que se producen estos hechos que esta semana ha denunciado ante la Unidad de la Familia y Mujer de la Policía Nacional.

Recibió más de un millar de comentarios, la mayoría de personas que le criticaron su comportamiento, y a varias de ellas quiso contestarles personalmente. Aun así las críticas no han cesado, y este domingo ha vuelto a dar la cara en las redes sociales para explicar por qué se fue a casa de Íñigo Errejón aquella noche de finales de septiembre del 2021.

«Sí, no tiene absolutamente ningún sentido que me fuera a su casa después de lo que me pasó en la habitación tras haberme forzado del brazo hasta ella, y tras haberme metido la boca en el ascensor, pero es lo que pasó, y no sé como acabé ahí», señala Mouliaá, que continúa su relato. «Me puso las cosas y me llevó al coche. Aunque no tenga sentido, ni sé cómo fui tan gilipollas, acabé ahí. Lo importante es que saqué fuerzas y me largué pitando».

La actriz muestra en su publicación nuevas capturas de la conversación que mantuvo con su amiga, la que organizaba la fiesta, que avalan su relato. En ellas se puede leer como le cuenta a su amiga que se sintió «un poco presionada». «Me ha entrado a saco igual que en tu casa que me llevó a un cuarto», le comenta.

Estas declaraciones se suman a las de ayer sábado, donde también dio detalles de lo que había sucedido aquella noche. «Acabé en su casa porque me dijo que el coche nos estaba esperando desde hacía cinco minutos y teníamos que irnos, y en su casa le dije que me iba de ahí, primero porque en el taxi me habían llamado diciendo que mi hija tenía fiebre, y si me estaba sintiendo mal, eso lo empeoraba más; y segundo porque era todo invasivo e incómodo».

A raíz de estas palabras, muchos usuarios de la red social comenzaron a escribir en su muro reprochándole su actitud. A algunos de ellos, les quiso contestar personalmente. «Si te sientes tan mal haber ido a comisaría ese día y no tres años después. Es que hay algo que no encaja», le reprocharon. Mouliaá ha respondido con otro tuit en el que decía: «Yo he hablado después de que haya estallado todo con miles de denuncias anónimas para apoyar la investigación y para que otras víctimas den el paso. Espero que nunca nadie con poder abuse de ti para que no sientas el miedo de hablar jamás».

En otro de los mensajes a través de la red social X, un usuario le dice: «Yo no dudo de la agresión, pero a mí me pasa y encima mi hija tiene fiebre y no necesito a nadie para coger un taxi yo solita a mi casa. Ningún Errejón me tiene que poner el taxi o darme permiso». Acompañado de un emoticono, la actriz puso lo siguiente: «Me cogí el taxi a casa sola». Otra persona le echó en cara que hechos así no se denuncian en redes sociales, «para eso están las comisarías». «Ya está puesta la denuncia en comisaría, qué más quieres», le dijo a continuación Mouliaá. También quiso reaccionar a los mensajes donde la acusan de haber dejado a su hija en casa con fiebre e irse a una fiesta. «Vamos que ese fin de semana te tocaba a ti la hija, y en lugar de estar con ella, estando además mala, te fuiste de fiesta para ligarte a Íñigo. Lo que comúnmente se conoce como una buarra. Pero yo sí te creo hermana», a lo que la presentadora contestó: «Mi hija no estaba mala, se puso mala después y por eso, y su comportamiento me fui de ahí».