Marlaska: «Nunca tuve la sospecha de que Ábalos estuviera en algún negocio turbio»

A capa y espada defendió este jueves Fernando Grande-Marlaska el trabajo de sus subordinados, tras negar cualquier vinculación de su departamento con el caso Koldo. «En el Ministerio del Interior nadie campaba a sus anchas. Todo se hizo con regularidad exquisita. Pongo la mano en el fuego por todos los funcionarios», declaró ante la comisión que investiga en el Senado la trama de las mascarillas. «Nunca tuve la sospecha de que Ábalos estuviera en algún negocio turbio», sostuvo, sobre el ex titular de Transportes, después de que la Audiencia Nacional haya pedido al Supremo que lo investigue. «Si puede doler a alguien su imputación [...] es a quienes compartimos Gobierno», reconoció el también magistrado en excedencia, quien añadió que no le consta que Pedro Sánchez tuviera «ningún conocimiento» de las actividades de su entonces mano derecha.

Marlaska aseguró que la adjudicación por parte de Interior de un concurso por 3,5 millones para la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, se hizo a través del centro de «compras centralizadas», donde se certificó que era una «vía segura», y que el procedimiento fue «normal y regular». De hecho, defendió que se comprobó que la compañía no tenía deudas fiscales ni con la Seguridad Social, que existía la garantía de que el pago era a la entrega y no por anticipado, y que el material recibido «fue apto para su utilización».

El ministro insistió en que, aunque «no tuvo ninguna intervención» en la compra, esta se hizo en las «circunstancias excepcionales» de la pandemia, y con la urgencia de conseguir mascarillas para policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones. Sobre un segundo contrato, por 3,8 millones, adjudicado a Innjoo, una mercantil que el PP relaciona con el chalé que Ábalos disfrutó en Cádiz, el socialista dijo haber tenido conocimiento del mismo «a posteriori».

Ni cruzó «la mirada» con Aldama

El titular de Interior admitió que conocía a Koldo García, exasesor de Ábalos, de verlo en actos institucionales, pero que nunca se reunió con él. Tampoco con Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la red: «Ni he cruzado nunca la mirada con él». En cuanto a la renuncia de Leonardo Marcos como director de la Guardia Civil, dijo que se debió a razones familiares. «Nada tiene que ver» con el presunto chivatazo que este le habría dado a la trama, como apunta la UCO. Y acerca del comandante Ramón Villalba, detenido por esta causa, apuntó que no lo conoce y recordó que fue «inmediatamente» cesado de su cargo.

El ministro dice que el presidente no le comunicó el viaje de Delcy

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, no pisó territorio Schengen ni sus maletas entraron en España durante la visita que hizo a nuestro país la noche del 20 de enero del 2020, según declaró ayer el titular de Interior ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Fernando Grande-Marlaska dijo tener el «convencimiento» de estos dos hechos, pese a que reconoció desconocer los detalles del viaje e incluso negó que Pedro Sánchez le hubiera informado del mismo: «A mí no me comunica nada el presidente». Marlaska afirmó que supo de la llegada de la número dos de Nicolás Maduro cuando esta «ya estaba en vuelo» y «muy pocas horas antes» de que aterrizara. Una información que le trasladó su entonces jefe de Gabinete y hoy secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien a su vez «pudo» ser advertido por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. «Por eso pude yo contestar al ministro Ábalos que esa persona no podía entrar en territorio Schengen», añadió.

Sobre la presencia de Víctor de Aldama en Barajas, indicó que no sabe «dónde estuvo, cuándo estuvo, ni si entró ni en qué circunstancias». A pesar de que el Delcygate lleva más de cuatro años en el foco mediático, Marlaska indicó que nunca ha tratado el asunto con Sánchez.