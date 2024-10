Feijoo respalda a Ayuso y su decisión de plantar a Sánchez: «Toda la gente lo ha entendido»

Ayuso, el pasado lunes en la Puerta del Sol (Madrid). Fernando Sánchez

Ni una sola voz en el PP critica públicamente la decisión de Isabel Díaz Ayuso de plantar a Pedro Sánchez y no acudir el próximo viernes a la Moncloa como estaba previsto. Un gesto que el líder del partido, Alberto Núñez Feijoo, apoyó este martes pese a haberlo tachado de «error» hace apenas un mes. «Tranquilidad, de verdad. Todo está explicado y toda la gente lo ha entendido. No podemos explicarlo mejor [...]. ¡Cómo no voy a respaldar a Ayuso! Por supuesto», dijo el de Os Peares en el Ateneo de Madrid para intentar zanjar la polémica.

También desde Génova aseguraron que comprenden «sus circunstancias» dado que el Ejecutivo «la ha llamado corrupta a ella y delincuente a él», en referencia a su pareja, Alberto González Amador, acusado de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. La mandataria regional negó, en una entrevista en la Cadena Cope, que su postura sea «algo personal» y afirmó que es «lo mejor para España» porque no quiere dar «el visto bueno al deterioro institucional».

El portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, opinó que «Sánchez vive obsesionado con Ayuso y en sus críticas hay mucho de machismo», y dudó de la intención del socialista de reunirse con ella tras calificar a su novio de «delincuente confeso». El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, apoyó el plantón de la madrileña porque su caso es «excepcional» por la «persecución personal intolerable» que sufre; el de Murcia, Fernando López-Miras, se mostró convencido de que Ayuso «está siendo acosada en caza y captura por parte del Gobierno»; y la de Extremadura, María Guardiola, le expresó su solidaridad ante «las faltas de respeto y el acoso constante» que recibe. Quien llamó «hijo de puta» a Sánchez en la tribuna de invitados del Congreso fue defendida, además, por la Fundación FAES, presidida por José María Aznar, que denunció que el Ejecutivo «calumnia» a Ayuso, a su hermano y a su pareja con acusaciones de corrupción.

Para la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el plantón de la popular «es un claro ejemplo de absentismo laboral por capricho personal o tacticismo político», además de «un nuevo varapalo a ese liderazgo ya menguante» de Feijoo. Y para la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, Ayuso es una presidenta «radical que se coloca fuera del mandato constitucional». El portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, lamentó la «ordinariez estratosférica» y las «faltas de respeto institucional» de la madrileña, que «desautoriza» a Feijoo y «ningunea» al resto de barones del PP. «Lo que faltaba son políticos que dejen de hacer su trabajo por llevarse mal», se quejó el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato.