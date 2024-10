Ábalos niega el pago con dinero público de viajes a Jéssica o a personas de su entorno

El exministro Ábalos en una foto de archivo. Javier Lizon|Javier Lizón | EFE

En un escrito dirigido a La Voz de Galicia, el exministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos se desvinculó de algunas informaciones derivadas del informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez Ismael Moreno que le relacionan con el uso indebido de fondos públicos.

Según Ábalos, «no he pagado con dinero público ni de ninguna trama viaje alguno de la señora Jéssica R. G. como tampoco de ninguna otra persona de mi entorno familiar y personal, y, por tanto, no hace falta incidir demasiado en que se trata de una afirmación falsa». El ex titular de Fomento insiste en que en ningún caso «invitó a su novia a giras internacionales con presupuestos tanto del Ministerio de Fomento como luego con el del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana».

En el mismo escrito, José Luis Ábalos también rechaza la hipótesis de haber cometido un presunto delito de malversación de dinero público. El exministro explica que dicha conclusión derivada del informe de la Guardia Civil al juez se hace «sin aportar pruebas y es igualmente falsa a sabiendas de que ni siquiera está contemplada en el informe que el fiscal del caso Delorme [nombre oficial con el que los investigadores bautizaron la operación sobre la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes] ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional pidiendo mi imputación». Ábalos está a la espera de la decisión del Supremo sobre la petición del juez Ismael Moreno de elevar el sumario por su condición de aforado.