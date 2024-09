El PSOE y Junts mantienen las reuniones en Ginebra con el mediador internacional

Imagen facilitada por Junts de la primera reunión entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y Carles Puigdemont cuando se negoció la investidura de Pedro Sánchez Europa Press

El PSOE y Junts mantienen viva la mesa de Ginebra, en la que ambas formaciones negocian la continuidad de la legislatura y el apoyo de los posconvergentes al Gobierno central. Junts lleva meses amenazando con dinamitar la legislatura, ha tumbado, de hecho, varias iniciativas del Ejecutivo en el Congreso, pero los de Puigdemont siguen sin romper con Pedro Sánchez, a quien invistieron hace más de un año a cambio de una ley de amnistía y de constituir una mesa de negociación en el extranjero con mediadores internacionales. Pedro Sánchez advirtió de que puede gobernar sin el legislativo, viendo que los junteros podrían tumbarles las cuentas.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este martes que la mesa de Ginebra con el mediador internacional se reúne mensualmente, tal y como pactaron con el PSOE. Turull continúa con las reuniones con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Ambos partidos mantienen el hilo de la legislatura, a pesar de las dificultades. «El compromiso de vernos mensualmente con el mediador internacional se está cumpliendo», ha asegurado Turull en RTVE.

Una de las cuestiones que negocian es el apoyo a los Presupuestos. «El contexto que ha creado el PSOE hace muy complicado negociar los Presupuestos», ha advertido el dirigente nacionalista. Los soberanistas valoran que el PSOE mantenga la mesa de Ginebra pero reprochan a los socialistas que no hayan hecho todo lo posible para que el catalán sea lengua oficial en la UE y acusan a los socialistas de no cumplir con la ejecución presupuestaria para Cataluña de las últimas cuentas. En cualquier caso, el asunto de mayor desgaste en las relaciones entre los dos partidos es la situación de Carles Puigdemont, toda vez que aún no ha sido amnistiado. Junts cree que el Gobierno puede hacer mucho más, como por ejemplo instar a que la Fiscalía actúe y se querelle contra el Supremo por prevaricación. En el secesionismo molestaron las palabras del ministro del Interior cuando dijo que a «todos» les hubiera gustado detener a Puigdemont el pasado 8 de agosto. En julio, Junts lanzó un serio aviso al Gobierno al votar, junto a PP y Vox, contra el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado. Ahora, amenazan con hacer lo mismo en la segunda votación de la senda de déficit.

Los dos partidos mantienen abierta una negociación para el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. Según Turull, tienen el compromiso de los socialistas para una gestión «integral», extremo que negó días atrás el ministro del Interior. El dirigente soberanista, aun así, ha reclamado a los socialistas acelerar las conversaciones para que antes de final de año pueda haber un acuerdo