Brutal discusión entre una mujer que «guardaba» una plaza de aparcamiento en la calle y el conductor que se la arrebata

Tres momentos extraídos del vídeo que circula por las redes del altercado. TIKTOK

Discusiones de tráfico hay muchas. No siempre somos capaces de mantener la cabeza fría cuando nos ponemos al volante, ya sea por las prisas o las preocupaciones del día a día. Y eso acaba provocando situaciones tensas y desagradables cuando, a los mandos de un vehículo, e incluso como peatones, lo más aconsejable es no perder los nervios por el riesgo que supone. Un reciente altercado en la vía pública ha vuelto a poner de relevancia la necesidad de ser corteses en este contexto. Ocurría este miércoles en una calle de la localidad de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Una mujer guarda un sitio de aparcamiento para un vehículo que no se encuentra todavía en disposición de maniobrar. Aparece entonces otro conductor queriendo estacionarse en la plaza habilitada para ello. Sin embargo, la mujer, al advertir sus intenciones, se encara con él, profiriéndole toda clase de insultos, cortándole el paso e, incluso, propina un fuerte manotazo al coche.

El momento fue captado desde un piso de un edificio que daba a la calle y se subió a la red social TikTok, aunque las imágenes se han viralizado y popularizado a través de muchas otras plataformas. El hombre, finalmente consigue aparcar su vehículo, no sin antes sumar a la bronca de la mujer, otra de la conductora del coche, más joven, que quería aparcar en ese sitio y que tarda un minuto en llegar al lugar desde que empieza la grabación del vídeo.

La mayor tensión se produce en el momento en el que la mujer que reservaba la plaza de aparcamiento insulta al conductor con un «machista de mierda». «¡Cómo que machista!», le responde el hombre sin entender muy bien porqué lo califica de ese modo. La joven que acompaña a la señora dice finalmente «ya está» y ambas se suben a un SUV de color blanco, un Nissan Qashqai con la intención de abandonar finalmente el lugar. El conductor del VW Polo azul parece haber conseguido el objetivo, pero sin embargo otro transeúnte se suma a la trifulca afeando su comportamiento, circunstancia que aprovechan las dos mujeres para abroncarle de nuevo. Después de casi cuatro minutos de acalorada discusión, el grupo se disuelve y la situación se normaliza, escuchándose voces de otros viandantes que acaban dando la razón al conductor del coche azul.

Según las normas generales de circulación de peatones por la vía pública, que pueden consultarse en la Dirección General de Tráfico (DGT), «los peatones deberán circular siempre por el centro de las aceras, ni muy pegados al borde de la calzada, para evitar ser atropellados por algún vehículo, ni muy pegados a las casas, por si hubiera entradas o salidas de garajes. Tampoco caminarán por el bordillo ni invadirán nunca la calzada, salvo para cruzarla».

Artículo 122.6 de Reglamento General de Circulación, que establece las limitaciones de obligado cumplimiento de los peatones en la calzada BOE

Teniendo en cuenta esta normativa, y dado que la mujer que protagoniza el vídeo está en la calzada sin más motivo que el de reservar un lugar donde aparcar, nada justifica la actitud agresiva que mantuvo. Cabe recordar además ante esta práctica habitual, pero que no está permitida, que bloquear una calle de forma no autorizada para otro vehículo constituiría una obstrucción y, por tanto, puede acarrear sanciones de hasta 80 euros. El abogado coruñés Andrés Millán, conocido en redes como @lawtips, confirma este punto, al mismo tiempo que señala que el conductor del utilitario tampoco actuó correctamente al «tocar con su coche a la señora». Recomienda, en estos casos, llamar a la Policía explicando la situación y que sean ellos los que procedan a sancionar a quienes se saltan la norma.