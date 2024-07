El PP acusa a Vox de emplear la inmigración como coartada para romper: «Es irresponsable»

Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El PP ha acusado a Vox de ser «irresponsable» y de emplear la acogida de menores migrantes como «coartada» para romper los gobiernos de coalición cuando detrás hay «otras circunstancias» y ha apuntado a que la formación de Santiago Abascal «tiene en estos momentos fugas de agua».

A través de un comunicado, Vox dio ayer por rotos sus acuerdos con el Partido Popular tras aceptar los presidentes autonómicos de esta formación el reparto de 400 menores migrantes no acompañados entre los recursos de las diferentes autonomías y este jueves por la tarde ha convocado a su Comité Ejecutivo Nacional para «acordar los próximos pasos».

El dirigente popular Elías Bendodo ha sostenido en declaraciones a los periodistas en el Congreso que Vox no se ha puesto en contacto con la dirección nacional del PP ni ayer, ni hoy, ni en los días previos, en los que ya avisaron de que romperían si el PP aceptaba la acogida.

El también vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP ha señalado que este jueves Vox tiene que decidir «qué quieren ser, un partido de gobierno o un partido para protestar».

Además, ha negado que, como sostuvo Vox, el líder del PP, Núñez Feijoo, llamase a sus barones para marcar su posición, y ha defendido que nunca desde que preside el PP ha llamado «para dar ninguna instrucción a un Gobierno autonómico» porque fue presidente de uno de ellos y en Galicia era autónomo.

Varios dirigentes del PP han cargado este jueves contra el movimiento de Santiago Abascal. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho en una entrevista con Antena 3 que es «absolutamente desproporcionado», que le suena «más a una excusa y a una coartada que a otra cosa» y que Vox «está siendo absolutamente irresponsable solo por plantear un órdago de estas características».

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha señalado en Radio Nacional que «los problemas de Vox son de ellos, no de los españoles» y que Vox «tiene en estos momentos muchas fugas de agua». «Vox es el que tiene que explicar sus decisiones si es que finalmente las toma, pero yo creo que ni sus cargos y mucho menos sus votantes las entienden», ha dicho por su parte el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, a su llegada a los pasillos de la Cámara Baja.

Los dirigentes del Partido Popular han apuntado además que en el caso de que Vox consume la ruptura sus presidentes autonómomicos -los de Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Aragón y Región de Murcia- «darán estabilidad a esos gobiernos en el marco que tengan que darlo» porque «seguro» que tienen un plan B.

La dirección de los populares ha mostrado su orgullo por la «decisión unánime» de los presidentes del PP al aceptar la acogida de 400 menores no acompañados. «Vox no puede decir que es muy patriota y luego al final querer dejar tirada a Ceuta, a Canarias, a los menores que no tienen la culpa absolutamente de nada y al final generar inestabilidad», ha dicho además Gamarra.

Por otra parte, el PP ha vuelto a cargar contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y ha dejado de nuevo en el aire su voto respecto a la modificación de la Ley de Extranjería que pretende imponer por ley un reparto obligatorio de la acogida entre las comunidades autónomas.

«El Partido Popular va a analizar en profundidad el documento y tomará la decisión cuando corresponda», ha dicho Bendodo, que también ha apuntado que la capacidad de acogida está limitada por los recursos de alojamiento.

Los socialistas, «encantados» con la ruptura

El PSOE se ha mostrado «encantado» con la previsible ruptura entre Vox y PP en las comunidades autónomas en las que gobiernan, alegando que sería «perfecto» que la «extrema derecha» no esté en los Ejecutivos regionales y no pueda seguir aplicando «sus políticas», incluso si perjudica al argumentario de los socialistas.

Así lo ha afirmado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que se ha congratulado de la posibilidad de que en España «pase como en Francia» —donde hay un cordón sanitario contra la formación de Marine Le Pen—, y la ha calificado como «política y socialmente perfecto».

López ha rechazado que una ruptura entre PP y Vox deje «sin argumentos» a los socialistas, que usualmente arremeten contra los de Alberto Núñez Feijoo por sus pactos con la formación de Santiago Abascal, y ha asegurado que el PSOE «estaría encantado de no tener argumentos por esa parte». Además, López ha compartido su confianza de que fuera más fácil llegar a acuerdos con las comunidades gobernadas por los populares sin la presencia de los de Abascal.

Movimientos de Vox

La presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó (Vox), ha asegurado que apoyará la decisión que adopte esta tarde el líder nacional de su partido, Santiago Abascal, y el comité ejecutivo de la formación en torno a la continuidad del pacto de gobierno en el ejecutivo presidido por Carlos Mazón (PP).

En declaraciones a los periodistas antes de comenzar el pleno de la Cámara autonómica, Massó ha sido preguntada insistentemente por los periodistas por el horizonte que se abre a raíz del reparto de menores migrantes desde Canarias y ha repetido que no se pronunciará hasta que no se reúna el comité ejecutivo de Vox esta tarde en Madrid.

«Nosotros apoyamos la decisión que tome nuestro presidente (Santiago Abascal) y el comité ejecutivo nacional porque nos debemos a nuestros votantes», ha subrayado Massó, que se desplazará hasta Madrid para participar en la reunión del máximo órgano de dirección de Vox junto al vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Barrera.

Por parte de Vox en el Gobierno de Aragón, Nolasco, que forma parte del Comité Nacional, ha desconvocado la rueda de prensa anunciada a las 11.30 horas junto al director general de Desarrollo Territorial, Luis Loren, para informar sobre una iniciativa vinculada con el Camino de Santiago a su paso por Aragón, y no prevé hacer hoy declaraciones, y también ha anulado una comparecencia a las 10.00 horas el director general de Caza y Pesca, Jorge Valero.

Los dos consejeros de Vox en el Gobierno murciano se han ausentado este jueves de la reunión del Consejo de Gobierno. Fuentes del Ejecutivo regional han confirmado a Efe la ausencia del vicepresidente, José Ángel Antelo y del consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, a esta reunión, que preside López Miras en el Palacio de San Esteban.