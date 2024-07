Marta Rovira y Ruben Wagensberg volverán juntos este sábado a España tras el archivo de Tsunami

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, a su llegada al tanatorio de Sant Grervasi de Barcelona donde se realizó el funeral de Marta Ferrusola, esposa del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. ALEJANDRO GARCÍA / EFE

La líder de Esquerra, Marta Rovira, y el diputado Ruben Wagensberg preparan su regreso a Cataluña para este mismo fin de semana. Wagensberg, otro de los grandes beneficiados del archivo de la causa de Tsunami, aseguró este miércoles que no se acaba de creer lo sucedido en los últimos días. «Esta noche me ha costado dormir de la emoción de imaginarme que de aquí a muy poco podré volver a ver a toda mi gente», señaló en RAC1. El diputado de Esquerra tiene previsto volver este sábado junto a Marta Rovira: «Acabaremos de ver cuándo y cómo lo hacemos, pero trabajamos para poder volver el sábado o incluso antes».

Tras medio año viviendo en Suiza, reconoció que retomar su vida aquí no será fácil. «Vuelvo y no tengo casa en Barcelona porque compartía piso y alquilé mi habitación. De golpe tenemos que gestionar muchísimas cosas», añadió.

Mientras, la actividad en los juzgados a cuenta de la ley de amnistía sigue siendo frenética. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña denegó este miércoles el perdón al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la ex vicepresidenta Joana Ortega y a la ex consejera Irene Rigau por la consulta independentista del 9-N del 2014. Según la magistratura catalana, no se puede amnistiar una pena que ya se ha cumplido, como es su caso, y con los antecedentes penales ya cancelados por el paso del tiempo.

A Mas lo condenaron a 13 meses de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional; a Ortega, nueve, y seis a Rigau. La Fiscalía y las defensas pidieron la amnistía. En una breve interlocutoria, los magistrados afirman tener dudas sobre la constitucionalidad de la norma, aunque en estos casos concretos consideran que no es aplicable porque las penas ya se han cumplido y los antecedentes quedaron cancelados en julio del 2020.

Sobre la aplicación del perdón a otro expresidente de la Generalitat, en este caso Quim Torra, el TSJC ha dado 10 días a las partes para que se pronuncien sobre si conviene o no dirigirse a la justicia europea. En concreto, les pide que aleguen «lo que a su derecho convenga sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad y prejudiciales ante el TJUE, o sobre el fondo de las cuestiones». Torra fue condenado y destituido del cargo por no retirar un cartel en apoyo a los presos del procés del balcón del Palacio de la Generalitat.

Llach presiona a ERC

Ante la buena sintonía con la que avanzan las negociaciones entre Esquerra y el PSC para la investidura del socialista Salvador Illa, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), el cantautor Lluís Llach, exdiputado de Junts, advirtió a los republicanos. «Como independentista, rechazo claramente que pueda ser presidente de la Generalitat Illa, un señor que votó el 155 y que iba a las manifestaciones de la ultraderecha», señaló el también exdiputado de Junts en una entrevista en TV3.

«Si tiene que haber elecciones, que haya», añadió. Para Llach, el apoyo de ERC al líder socialista para auparlo a la presidencia de la Generalitat sería un «disparate» y un «error estratégico monumental». Los republicanos «van al suicidio», llegó a decir el autor de L'estaca, que ha dejado los escenarios para convertirse en el adalid de la causa independentista.