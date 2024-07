Los líderes del «procés», pendientes de la mayoría progresista del Constitucional

Uno de los momentos del juicio por el «próces» secesionista Pool | Europa Press

Los líderes independentistas excluidos de la ley de amnistía apelarán al Tribunal Constitucional (TC) y a su nueva mayoría progresista para revertir la decisión del Supremo. Sobre el papel, el TC no puede enmendar al alto tribunal, al tratarse de ámbitos jurídicos claramente diferenciados. El Supremo es el tribunal de más alto rango dentro del Poder Judicial; el Constitucional se ocupa de velar por que las leyes no sean contrarias a la carta magna, limitando su actuación a aquellas situaciones en que puedan verse vulnerados derechos fundamentales. En este caso, Puigdemont, Junqueras y los demás miembros del Ejecutivo catalán procesados o encausados por el 1-O invocarán el artículo 24 de la Constitución, el que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, con el argumento de que el Supremo no está interpretando la ley, sino negándose a aplicarla. Algo que rozaría la prevaricación.

En la práctica, según el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós, el TC «puede obligar al Supremo a cambiar de criterio». Es decir, no puede amnistiar directamente a los promotores del 1-O, pero sí puede fallar a favor de los excluidos para que el Supremo se replantee sus argumentos y dé marcha atrás. En todo caso, aunque los casos de amparo tienen preferencia sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades autónomas del PP, la vía del Constitucional no sería, ni mucho menos, rápida.

Revisión

Las esperanzas de los independentistas pasan por que la nueva mayoría progresista del tribunal de garantías fuerce al juez Marchena a cambiar de parecer y levante las órdenes de detención contra Puigdemont, Puig y Comín, y las inhabilitaciones a Junqueras y otros condenados. De hecho, era del todo previsible que la ley de amnistía acabara, de una forma u otra, en el Constitucional. Los encontronazos entre ambos tribunales no son, ni mucho menos, infrecuentes. En línea con Arbós, la profesora de Derecho Constitucional Monserrat Nebrera precisa que el tribunal de garantías no puede amnistiar a los secesionistas, pero «puede limitar y mucho» el margen de interpretación del Supremo «y forzarlo a revisar su decisión».