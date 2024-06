Esquerra apremia al PSC a cerrar un preacuerdo sobre el pacto fiscal en julio

Marta Rovira participando vía telemática en un acto a principios de junio MARC PUIG / ERC | EUROPAPRESS

Esquerra no quiere apurar el plazo reglamentario de dos meses, que culmina a finales de agosto, para formalizar un hipotético acuerdo de investidura que lleve al socialista Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, conminó este sábado al PSC a mover ficha y no marear la perdiz con la idea de alcanzar un preacuerdo antes de que acabe el mes de julio. «Todo el mundo habla del 26 de agosto y que todavía quedan dos meses; a nosotros esta tendencia negociadora no nos gusta, porque los acuerdos a última hora y en el último minuto no son buenos», señaló en un discurso ante el consejo nacional extraordinario de ERC, reunido para preparar el congreso que el 30 de noviembre debe renovar estrategias y liderazgos internos. Además, la cúpula dirigente, encabezada por Rovira tras la renuncia temporal de Oriol Junqueras, necesitará un tiempo para que la militancia se pronuncie y avale (o no) un hipotético acuerdo, que sigue estando muy en el aire.

Los republicanos han fijado cuatro carpetas para que los equipos negociadores acerquen posturas. La prioritaria para ERC es la de la financiación. Rovira considera que en el mes de julio hay tiempo suficiente para lograr un preacuerdo sobre el concierto económico para Cataluña, un tema del que, a su juicio, se lleva hablando desde hace años: «No se ha dejado nunca, y ahora está en el centro de nuestra agenda política (…) o avanzamos en este sentido o entenderemos que se está escogiendo ir a una repetición electoral», advirtió la dirigente fugada a Suiza en el 2018 tras la declaración de independencia.

Además de la financiación singular, la formación ha establecido tres carpetas de negociación más: la de la «resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado», que implica la aplicación de la ley de amnistía pactada con el Gobierno; la de la «reconstrucción nacional» y la defensa de la lengua catalana; y la de las «políticas republicanas que avancen hacia la justicia social y la igualdad de oportunidades». Rovira criticó al PSC y a Junts por no haberles hecho llegar un programa de gobierno con medidas concretas.

En cualquier caso, Rovira quiso quitarse presión de encima negando que la llave de la gobernabilidad de Cataluña pase exclusivamente por Esquerra. En este sentido, animó a socialistas y neoconvergentes a «explorar otras alternativas» para formar mayorías en el Parlamento, como la denominada sociovergencia (una alianza de PSC y Junts), o un pacto del PSC con las formaciones de derechas (PP y Vox).

Mayorías inviables

Desde Mataró, el presidenciable socialista Salvador Illa reiteró que solo hay dos opciones de gobierno posibles en Cataluña, que pasan por un «pacto de progreso» entre su partido, ERC y Comuns, o la repetición electoral. «Las otras mayorías aritméticamente posibles no son viables políticamente», por lo que insistió en que «trabajará y dialogará» para alcanzar un acuerdo tripartito con republicanos y comunes. Según el líder del PSC, el pacto de las izquierdas supondría un «espacio de estabilidad para poder trabajar», si bien dejó claro que eso no implica que el resto de partidos, Junts y PP, queden excluidos «de la labor de sacar adelante Cataluña»

Junts avisa a Pedro Sánchez: la financiación no puede ser «moneda de cambio» para la investidura

La financiación de Cataluña no puede ser «moneda de cambio» para aupar al socialista Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. Los neoconvergentes advirtieron de nuevo este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ante la posibilidad de que los socialistas acaben cediendo a las exigencias de Esquerra en materia de financiación autonómica. «¿Cómo pueden decir que la injusticia que sufrimos, el maltrato económico, el dinero que se va y no vuelve, se debe al hecho de que su partido no preside la Generalitat? Jugar con el bienestar y el futuro de los catalanes como moneda de cambio de beneficios para el partido es inmoral», afirmó el secretario general de Junts, Jordi Turull, ante el consejo nacional del partido celebrado este sábado en la pequeña localidad de Bolvir, en el Pirineo gerundense.

«Que Pedro Sánchez intente vender ahora ese tipo de dos por uno, su presidencia y la de Salvador Illa, por la financiación, es inadmisible», subrayó Turull. A su juicio, la comunidad «se merece una financiación justa, a la vez que un presidente que respete y haga respetar las instituciones, y «no uno que participe de un chantaje y un mercadeo del poder por el poder».

«Amnistía para VIP»

El número dos de Junts señaló que «el mejor presidente que puede tener este país es el presidente Puigdemont», y sacó pecho de la ley de amnistía pactada con el Ejecutivo: «Dijimos que no podía ser una amnistía para VIP. Con la amnistía que teníamos, Miquel Buch no hubiera sido amnistiado; ahora puede entrar todo el mundo». Turull cargó contra el candidato socialista Salvador Illa, que «quiere ser delegado del gobierno de Cataluña, no presidente de la Generalitat», porque, a su juicio, los socialistas catalanes «nunca priorizan defender Cataluña por delante del PSOE». Y sentenció que «es un momento y una oportunidad, no para Junts, sino para Cataluña y para el independentismo catalán».