Cuatro magistrados del Constitucional discrepan del fallo que anula la condena a Magdalena Álvarez por los ERE

La exministra socialista y exconsejera de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez Daniel Pérez | EFE

La fuerte división en el Tribunal Constitucional (TC), encargado de interpretar la carta magna, se ha evidenciado esta semana, tras resolver dos de los doce recursos presentados contra la sentencia de los ERE de Andalucía, emitida por la Audiencia Provincial de Sevilla y confirmada por la Sala Penal del Supremo. El Pleno de la corte de garantías desestimó el recurso del exconsejero José Antonio Viera por considerar su redacción genérica, y estimó parcialmente el de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, por lo que anuló su condena y ordenó a la Audiencia de Sevilla rebajarla en una nueva sentencia. Esta decisión del TC no fue, sin embargo, unánime: los siete magistrados progresistas, liderados por el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, votaron a favor y se impusieron a los cuatro conservadores, que se posicionaron en contra y emitieron votos particulares discrepando del fallo, que anula la pena de nueve años de inhabilitación contra Álvarez por un delito de prevaricación continuado al elaborar los anteproyectos de ley de los presupuestos andaluces del 2002, el 2003 y el 2004, y modificaciones presupuestarias de octubre del 2002.

El fallo sostiene que la elaboración de anteproyectos de ley y su aprobación no puede ser constitutiva de delito de prevaricación porque este acto no es una resolución ni un asunto administrativo. Tres de los magistrados discrepantes firmaron un voto particular conjunto. Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel argumentan que «los actos prelegislativos son susceptibles de control penal», reprochan que el TC descalifique al Supremo y la Audiencia Provincial, y concluyen que las sentencias de ambos tribunales no fueron «imprevisibles» ni contrarias al derecho.

El magistrado César Tolosa formuló un voto particular previo, en el que carga contra este fallo por «anular sentencias dictadas en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España y rectificar por primera vez desde que el TC entró en funcionamiento el criterio del Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción de la conducta típica». Tolosa considera que los miembros del Gobierno no son «irresponsables ni gozan de inmunidad por los delitos que puedan cometer al elaborar los anteproyectos».

El pleno deliberará el 2 de julio los recursos de amparo de cinco condenados por los ERE que se hallan en prisión: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez, el de Empleo Antonio Fernández, el de Innovación Francisco Vallejo, y los ex altos cargos Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano.

En el siguiente pleno, el 16 de julio, estudiará los recursos de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como los del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, del ex viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos Vicente Lozano, y del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez.

Magdalena Álvarez niega que con los ERE se malversaran 680 millones La Voz