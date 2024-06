Sánchez avisa al PP que le quitará al CGPJ la facultad de nombrar a los jueces del Supremo si no pactan antes de fin de mes

Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un ultimátum al Partido Popular para que se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que acabe el mes de junio y ha advertido de que de lo contrario cambiará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.

El jefe del Ejecutivo considera que esta capacidad para seguir realizando nombramientos es un «incentivo perverso» que hace que el PP no quiera pactar la renovación de los vocales con el Gobierno, que lleva más de cinco años con el mandato caducado. «El día de la marmota ha durado demasiado, más de 2.000 días y eso se acabó», ha lanzado Sánchez en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

«Nosotros nos damos como Gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el Gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional, que es el secuestro que está perpetrando el Partido Popular a un órgano importante que es el Gobierno de España», ha señalado.

Incide por tanto en que se puede revisar esa facultad de nombrar magistrados en el Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y hacerla «más objetiva, más transparente y no politizada», como a su juicio ocurre ahora por parte del PP.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha vuelto a protagonizar un cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control marcada por los presuntos casos de corrupción del hermano y la pareja del líder del Ejecutivo, las elecciones europeas y catalanas y la dimisión de Yolanda Díaz al frente de Sumar. Un debate en el que el jefe de la oposición volvió a pedir elecciones. «No eternice lo que es inviable, esto no da más de sí», pidió el líder de los populares.

«En su investidura le dije que estaba cometiendo un error. Usted y los suyos están acorralados por varios casos de corrupción y están haciendo aguas. Ya sé que me hablará del fango, pero mi partido ha conseguido tramitar más leyes desde la oposición que usted desde el Gobierno. No eternice lo que es inviable, esto no da más de sí», dijo Feijoo para recordar que la amnistía será de «difícil aplicación», el caso de su hermano, investigado por un presunto delito de corrupción, y la «dimisión» de Yolanda Díaz como líder de Sumar. «Y estamos solo a miércoles», bromeó. El líder de los populares también se cuestionó si Carles Puigdemont terminará gobernando en Cataluña.

Sánchez le dio la «enhorabuena» y le dijo al líder de los populares que su petición de repetir elecciones derivó en perder la opción de gobernar el 23J y reiteró que «la máquina del fango del PP» no deja otra opción al principal partido de la oposición que permanecer fuera del Ejecutivo. «Su máquina del fango ha conseguido que ahora tengamos dos partidos de ultraderecha», dijo en referencia al resultado de Se Acabó La Fiesta en las elecciones europeas. «Dentro de tres años le ganaremos a usted, a Abascal y a Alvise», dijo rechazando un posible adelanto electoral que este martes demandaban los barones del PP.

Para el líder de Vox, Santiago Abascal, la Presidencia de Sánchez le ha acarreado a España una ristra de «conflictos diplomáticos» con Argentina, Israel, Italia y Hungría. «Me sorprende que usted dé lecciones de patriotismo cuando viajó a darle una palmadita en la espalda a Netanyahu cuando bombardeaba Gaza», le replicó el presidente. El líder de Vox, no obstante, continuó para subrayar que estos conflictos diplomáticos no tenían otro fin que «tapar la corrupción» del PSOE, «de su hermano y su esposa». «Usted insulta a los jueces y no defiende los intereses de los españoles. Todo lo hace para mantenerse en el poder con la connivencia del PP, que podría haber bloqueado la amnistía en el Senado», acusó Abascal.

«Comprendo su nerviosismo, le ha salido un nuevo rival. No hay una ultraderecha buena, hay una derecha peor que mala. Antes con ustedes y ahora con ustedes y con el señor Alvise. Nosotros estamos demostrando que se puede generar empleo, que con el cambio climático se puede reindustrializar el país, que con las políticas de igualdad hay más mujeres cotizando en la Seguridad Social. Ustedes son como muñecas rusas que caben unas dentro de otras y dentro de tres años volverán a perder», le contestó Sánchez.

Al turno de Gabriel Rufián, resucitó la idea de una moción de censura. Planteada por el portavoz parlamentario, la contestación de Sánchez fue esquivar la pregunta, pero el dirigente independentista insistió. «No cuela que la derecha española pacte con la catalana, pero algún día colará. No cuela que Feijoo pacte con Puigdemont ni que cuando pactamos algunos seamos unos traidores y otros unos estadistas, pero algún día colará. ¿Qué hará aparte de jugar al ´menosmalismo´?», volvió a preguntar Rufián, que recomendó a Sánchez «utilizar el BOE». «Propongamos mañana vocales del Consejo General del Poder Judicial, vetemos a empresas que colaboraron en la máquina del fango. Le puedo asegurar que la gente quiere que mejoremos sus condiciones de vida, porque cuando no lo hacemos, la derecha crea cavernas y la gente entra».

El líder del Ejecutivo le reprochó que la izquierda catalana, que hizo presidente de la Mesa del Congreso catalán a Josep Rull, de Junts, «contradice su mensaje». «Creo que este Gobierno tiene ante sí una agenda de lucha contra la desigualdad extraordinaria con la vivienda. Este Gobierno ha conseguido logros inéditos como la reforma laboral, la educativa o el salario mínimo interprofesional. No le quepa duda, señoría: tengo muchos defectos, pero hablo claro. Antes del verano presentaré el paquete de medidas contra la desigualdad», señaló.

Fragilidad de la coalición

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también recordó la dimisión de Yolanda Díaz y la fragilidad de la coalición de Gobierno tras las europeas y las derrotas parlamentarias. «Este Gobierno está en extinción. Ya nos contará cómo sigue la cosa con ministros que no son apoyados por partes de la coalición. Qué tiempos aquellos en los que Sánchez ungía a Yolanda Díaz como líder de Sumar. ¿Está usted de acuerdo con su vicepresidenta segunda cuando dice que la economía no va como un cohete? ¿Cómo va a aprobar los presupuestos?», cuestionó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

«Sí, la economía va como un cohete», dijo la dirigente socialista, recordando que «es una mala noticia para el PP» y recordando una batería de «logros» económicos alcanzados por los socialistas. «Hablando de cohetes, no olviden aquella lección que nos dio Yolanda Díaz: ´hay que tener un plan B por si todo se va al carajo´. Hay que tener un cohete listo, pero igual el señor Sánchez se va solo con él», replicó Gamarra.

Montero incidió en que las elecciones europeas sirvieron como un «plebiscito» del PP para que Feijoo siguiera en el poder, algo que aprovechó Elías Bendodo para cargar contra las vicepresidentas. A Teresa Ribera le reprochó que llevaba «seis semanas sin aparecer», a Díaz que «no se sabe si se ha ido o la han tirado por la borda del Gobierno» y, por último, a Montero le dijo que «ya le están preparando el billete para Andalucía, tierra que conoce por haber formado parte del PSOE de los ERE». «Dígame si quien miente en política tiene que dimitir», preguntó Bendodo en referencia a los casos de corrupción investigados en el entorno de Sánchez. Montero se limitó a decir que el PSOE «tiene más palabra que el PP».

«Ustedes dijeron que no iba a haber indultos y los hubo, dijeron que no iban a modificar los delitos de malversación y sedición y lo hicieron, dijeron que no habría amnistía y lo hicieron. Ahora dicen que no habrá referendo [de autodeterminación] y parece que el no para el PSOE es el principio del sí», replicó Bendodo para recibir la réplica de la ministra de Hacienda en forma de más preguntas. «¿Van ustedes a aclarar su relación con Junts, a pedir elecciones o aclarar sus pactos con la ultraderecha? Menos cinismo político», alegó la socialista.

Contra las tres vicepresidentas y la Fiscalía

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, también cargó contra el PSOE a renglón seguido. «Hemos visto a María Jesús Montero sudar la camiseta por un Gobierno a pesar de que perdieron las elecciones. Señora Ribera, bienvenida a esta Cámara. Como vicepresidenta y ministra, ha perdido 250.000 puestos de trabajo. Como candidata europea, ha conseguido triplicar la caída del partido socialista. Es usted una fija discontinua como Yolanda Díaz: fija para cobrar, discontinua para venir al Congreso», alegó en su intervención.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se limitó a reprochar al PP el «abandono, intransigencia y desconocimiento de los desafíos europeos» en lo que respecta al clima. «Pues nada, otro miembro del Partido Socialista que cree que el domingo ganaron las elecciones. Que no, que no, que las elecciones las ganó el Partido Popular», le reprochó Tellado.

Macarena Montesinos, también del PP, subrayó que «nos hubiera ido mejor» si el PSOE no gobernara. «Pactaron el Gobierno con un secuestrador y un prófugo, tienen un Fiscal General del Estado declarado no idóneo y que se extralimitó en el nombramiento de Dolores Delgado. Mírense ustedes al espejo», criticó la diputada popular, que también preguntó si Ribera tomaría su escaño en Bruselas. «Es usted la ministra más lesiva para el campo», reprochó.

Una cuestión de genocidio

La líder de Podemos, Ione Belarra, también se lanzó contra el Gobierno con la guerra de Israel sobre Hamás. «¿Piensa usted que lo que ocurre en Palestina es un genocidio como piensa la mayoría de nuestro país?», preguntó. La ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró que «seguirán luchando por la paz» en Palestina, en Ucrania y África.

Insatisfecha con la respuesta, Belarra declaró que «cada vez más gente se pregunta qué es lo que ata a un Gobierno a un criminal de guerra como Netanyahu» y que es «incapaz de romper relaciones diplomáticas y comerciales» con empresas israelíes pese a haberlo hecho con Argentina «mientras Netanyahu sigue bombardeando y decapitando niños». «¿A qué esperan para detener el comercio de armas con Israel? Las urnas han hablado alto y claro. Cada vez que optan por la inacción, le ponen una alfombra roja al Partido Popular», elaboró la líder de Podemos.

«Usted en sus actuaciones públicas solo busca un titular. El compromiso de este Gobierno es absoluto. Ya conoce la posición de este Ejecutivo. El reconocimiento de Palestina y la personación en la causa de la Corte Internacional de Justicia es nuestro compromiso con esa paz», respondió Robles.