¿Qué salario, dietas y pensión recibe un diputado del Parlamento Europeo?

Los eurodiputados del Parlamento Europeo reciben una asignación que asciende a 12.800 euros al mes, entre el sueldo mensual fijo y la asignación para gastos generales, una cantidad que, en la práctica, es más alta porque a esa suma habría que añadir las dietas diarias que reciben en el ejercicio de sus funciones cuando están presentes en la Eurocámara.

La asignación mensual fija de un eurodiputado es de 10.075,18 euros brutos y 7.853,18 netos, tras deducir el impuesto de la Unión Europea y las cotizaciones al seguro, aunque la cifra neta definitiva puede variar en función de su nacionalidad, ya que los Estados miembros pueden imponer gravámenes adicionales.

Según establece el Estatuto único de los eurodiputados, los salarios se fijan calculando el 38,5 % del sueldo base de un juez del Tribunal de Justicia de la UE.

Dietas

Además de su salario, los eurodiputados -al igual que los diputados de los Parlamentos nacionales- tienen derecho a dietas que cubren los gastos en los que incurren en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, a menudo fuera de su domicilio.

Así, reciben una dieta de 4.950 euros mensuales que, según explica la página web del Parlamento Europeo, es una cantidad a tanto alzado para cubrir los gastos de alquiler de oficinas en los países en los que han sido elegidos, así como equipos y programas informáticos, material de oficina, teléfonos móviles y contratos de teléfono e internet.

No obstante, si los eurodiputados asisten a menos de la mitad de las sesiones plenarias en un año parlamentario (de septiembre a agosto) sin justificación, reciben la mitad de esta cuantía.

Esto implica que, mensualmente, y sin contar con los impuestos nacionales que podrían pagar en su país de origen, los eurodiputados ganan 12.800 euros.

Dietas diarias o dietas de estancia

Por otro lado, los eurodiputados cobran una dieta diaria de 350 euros -que cubre alojamiento, comidas y gastos conexos- cada día que se encuentran en el Parlamento Europeo por asuntos oficiales.

Para percibirla, deben firmar un registro de asistencia. En los días de votación en el pleno, si un diputado falta a más de la mitad de las votaciones nominales, esta dieta se reduce a la mitad. En el caso de reuniones fuera de la UE, la dieta también se reduce a la mitad.

Gastos de viaje

La Eurocámara cubre los gastos de viaje para que los eurodiputados puedan participar en distintas reuniones, como las sesiones plenarias, las comisiones parlamentarias y las de los grupos políticos.

Así, se les reembolsa el coste real de los billetes para asistir a estas reuniones que tienen lugar, en su mayoría, en Bruselas y Estrasburgo.

Los límites máximos se fijan en la tarifa aérea de clase business, el billete de tren de primera clase, o 0,58 euros por kilómetro para los viajes en coche, hasta un máximo de 1.000 kilómetros.

Además, se fijan importes en función de la distancia y la duración del viaje para cubrir diversos gastos de viaje (peajes de autopista, tasas por exceso de equipaje, tasas de reserva, etc.).

Viajes oficiales e individuales

Cuando los eurodiputados viajan fuera de los lugares de trabajo en representación del Parlamento Europeo, por ejemplo, en misiones de investigación de las comisiones, los gastos se imputan al presupuesto de la comisión o de la delegación que lo organiza.

Cuando son viajes organizados a título individual para desempeñar funciones oficiales, como asistir a una conferencia o realizar una visita de trabajo, es el Parlamento el que reembolsa los gastos, aunque con máximos anuales.

Si el viaje se realiza dentro del Estado miembro donde ha sido elegido, la cantidad tiene un importe máximo anual que depende del país, pero si es en el extranjero, el máximo es fijo: 4.886 euros anuales.

Indemnización de fin de mandato

Cuando los eurodiputados terminan su mandato tienen derecho a una indemnización transitoria, equivalente a un mes de salario por cada año en el que hayan estado en el cargo, durante un máximo de dos años.

Así, cuando un antiguo diputado toma posesión de su cargo en otro lugar, el nuevo salario se compensa con la indemnización transitoria. No obstante, en caso de que tenga derecho simultáneamente a una pensión de jubilación o de invalidez, no puede percibir ambas, por lo que debe elegir una de las dos.

Pensiones

Los antiguos diputados tienen derecho a una pensión cuando cumplen los 63 años, que asciende al 3,5 % de su asignación por cada año completo de ejercicio del mandato más una doceava parte por cada mes completo adicional, pero el importe no puede superar el 70 % en total.

El coste de las pensiones corre a cargo del presupuesto de la Unión.