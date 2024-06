Los candidatos gallegos cierran la campaña de unas europeas en clave de plebiscito nacional

Los candidatos del BNG, PPdeG y PSdeG, en el cierre de campaña del 9J

La Unión Europea se enfrenta mañana a un caballo de Troya, del que todavía se desconoce su envergadura. La ultraderecha podría lograr el 22 % de los votos, según EuropeElects, en los comicios de este domingo, considerados de segundo orden y en los que apenas participa la mitad de la población. Más de 2,7 millones de gallegos están llamados a las urnas —109.000, por primera vez— en unas elecciones europeas, cuya campaña se cerró ayer como se abrió y discurrió, en clave de plebiscito nacional, una tendencia común en el resto del país, y del continente.

Millán Mon y Rueda, llegando a O Parrote, en A Coruña Cabalar | EFE

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, arropó anoche a su candidato Francisco Millán Mon, en un mitin en la explanada de O Parrote, en A Coruña. Convencido de que los resultados electorales de su formación van a suponer «unha mellora importante» y un «escalón máis» para que Alberto Núñez Feijoo llegue a la Moncloa, Rueda pidió a los gallegos que vuelvan a confiar en los populares, como hicieron hace solo tres meses, en las autonómicas del 18F, cuando revalidaron su mayoría absoluta. «Sánchez xa non se corta un pelo en criticar aos xuíces, mentres os seus ministros fan coro de todo o que di», lamentó el también presidente de la Xunta, que se mostró «farto de moitas cousas do PSOE a nivel nacional», tras visitar las obras de la Cidade administrativa de San Caetano, en Santiago. «Quedarse na casa é avalar a amnistía e a lei do só si é si», dijo la secretaria general del partido, Paula Prado, insistiendo en la clave de política estatal.

Pontón y Miranda, en la plaza del Obradoiro, en Santiago XOÁN REY | EFE

La compostelana plaza del Obradoiro fue el epicentro elegido por los nacionalistas para apelar este viernes a la movilización de su electorado. Su líder, Ana Pontón, aseguró que el BNG es la «única forza que fixo campaña electoral en Galicia fronte aos partidos estatais, que dimitiron de falar dos problemas dos galegos» y añadió que estos comicios van de «defender unha Europa antifascista, antimilitarista, dos pobos, da xustiza e da paz». Su candidata, Ana Miranda, sostuvo que «está sempre comprobado que cando nós estamos, fálase do país», y llamó a votar con esperanza, alegría e ilusión.

González Casares y Gómez Besteiro, el viernes en Compostela Xoán Rey | EFE

Los socialistas, que por la mañana visitaron Lugo y Vilagarcía, también pusieron el broche a su campaña en la capital gallega. El secretario general el PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, señaló que su partido es «o único coa forza suficiente para frear a ameaza da ultradereita en Europa» en un momento crítico y recordó que es en las instituciones comunitarias donde se toma el 70 % de las decisiones que nos afectan. «Do que votemos depende o futuro de Europa, o proceso de construción europea é case exclusivamente socialista», indicó antes de citar a Delors, Mitterrand y González como «constructores» del espacio común. Su candidato, Nicolás González Casares, animó a meter «un zurdazo pola escuadra a un PP que xoga ao empate» para lograr una Europa «que avance, que rexenere, e non unha que dexenere e retroceda como pretende a dereita».