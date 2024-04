Sánchez corta el debate sucesorio y anuncia su intención de presentarse a las próximas generales

Cadena Ser

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta volver a optar a revalidar el cargo en las próximas elecciones generales porque, tras su tiempo de reflexión, asegura estar «con ánimo para estos tres años y para los que quieran los españoles con su voto». Sánchez ha mostrado esa disposición en una entrevista en la Cadena Ser, en la que no ha concretado ninguna medida para la regeneración democrática que anunció en su comparecencia del lunes y que ha dicho que no puede hacer el Gobierno solo, sino que tienen que participar también el Parlamento y los medios de comunicación.

Una lucha que ha explicado que no puede hacerse «en tres días, en tres meses o tres años» y que trasciende la presente legislatura, por lo que ha subrayado que está con ánimo para continuar en esa tarea. «Si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo el responsable del Gobierno y el líder en este caso del PSOE, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer», ha añadido.

Ha insistido en que la lucha contra los bulos de los que ha denominado «pseudomedios» debe ser una pieza clave de la regeneración democrática, pero también se ha referido a cuestiones relativas a la Justicia como la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Si el PP sigue bloqueando, ha dicho, esa renovación, «la democracia, el Parlamento, necesitará articular mecanismos para poder sacar de esta situación tan lamentable en la que le ha metido el PP al gobierno de los jueces».

Al plantearle si eso supondrá un cambio de las mayorías necesarias para la renovación, no lo ha concretado, pero ha insistido en que la responsabilidad del Gobierno será renovar el Consejo General del Poder Judicial. «Lo vamos a llevar a efecto, y espero que cuente con una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante», ha añadido.

Los comicios catalanes y los europeos medirán el apoyo al presidente M. Varela

La máquina del fango

Desde que anunció que continuaría al frente del Gobierno, Sánchez ha insistido en que su objetivo es liderar una batalla por «la regeneración democrática» contra «la máquina del fango», asumiendo la acusación que singularmente ha lanzado el independentismo contra el Estado de derecho español por supuesta guerra sucia. Pedro Sánchez ha asegurado, en una entrevista radiofónica de esta mañana que él ha sufrido «lawfare» desde el 2014, después de que varios medios de comunicación difundieran el viernes unos audios del excomisario Villarejo con el número dos entonces del Ministerio de Interior Francisco Martínez en el que el primero alentaba sospechas sobre los negocios del suegro de quien era en aquel momento nuevo secretario general del PSOE para intentar perjudicarle. Esas informaciones, no obstante, ya habían sido publicadas en el 2022.

Feijoo asegura que Sánchez pretende colar «un cambio de régimen por detrás de toda esta obra de teatro» La Voz

Sánchez ha hecho extensivo esta mañana ese presunto lawfare a otros dirigentes políticos como su exvicepresidente, Pablo Iglesias, quien se ha mostrado muy crítico con él por no haber denunciado esas eventuales prácticas irregulares contra el adversario político y ha llegado a acusarle de «hacer el ridículo» por su declaración de ayer en la Moncloa. El jefe del Ejecutivo, que dice haberlo «pasado mal» en su retiro, ha incidido en el relato sobre la imperiosa necesidad de acabar con «los bulos» y «el fango», pero ha seguido sin aclarar qué medidas va a adoptar para ello como le exigen sus socios de izquierda.