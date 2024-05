El PP anuncia nuevas movilizaciones en las calles para «defender la libertad»

Feijoo y Rollán, ayer en el Congreso Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Intensificar la labor de oposición y marcaje al Gobierno. Esta es la máxima que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, trasladó ayer a sus senadores y diputados en una reunión plenaria de su Grupo parlamentario en el Congreso. El expresidente de la Xunta anunció que su formación saldrá de nuevo a la calle para «defender la libertad», que denunciará esta semana ante los tribunales el «uso partidista» del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y que ya registró la solicitud de comparecencia de Pedro Sánchez en el Pleno de la Cámara Baja para que el presidente dé explicaciones sobre la «presunta corrupción económica de su Gobierno, de su partido y de su entorno», dijo.

«Degeneración democrática»

El de Os Peares apuntó que actuará para frenar lo que definió como «atropellos» de Sánchez. «Si quiere degeneración democrática, nos tendrá enfrente», ironizó el popular sobre la propuesta del presidente de «trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia», como anunció en su declaración institucional del lunes.

Sánchez rechaza abordar su sucesión y se ve listo para volver a presentarse Gonzalo Bareño

El popular pretende reactivar su propio plan de regeneración democrática para «proteger aún más» el Estado de derecho de lo que, en su opinión, es la «deriva populista» del jefe del Ejecutivo. Una protección que consistiría en «blindar el periodismo libre, profundizar todavía más en la protección de la justicia para blindar su independencia, prohibir cualquier tipo de acusación de lawfare a los jueces y tribunales españoles, garantizar los derechos de la oposición, y reforzar los controles contra la corrupción ante los casos como los que afectan al Gobierno», señaló. También apostó por «reforzar las condiciones de transparencia que se aplican al entorno familiar más próximo de los presidentes para prevenir cualquier conflicto de interés», afirmó.

Los populares criticaron la no dimisión del socialista. «Sánchez entregó la igualdad de todos los españoles para conseguir la presidencia del Gobierno y ahora va a por la libertad de los españoles para perpetuarse en la presidencia. No hay límites ni en su ambición ni en sus ansias de poder. Eso sí, un poder sin control», opinó el popular, que acusó a Sánchez de «esconderse y perpetuarse». «Y no podemos permitirlo», advirtió.

Feijoo dijo que tampoco va a permanecer «impasible» ante lo que tachó de «manipulación del CIS» y adelantó que su formación presentará esta semana una denuncia ante los tribunales por el uso «contrario al interés general» que, según valoró, se hace de este organismo, que el PP ya llevó el sábado pasado ante la Junta Electoral Central (JEC) por haber hecho una encuesta rápida sobre la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez. «Se ha puesto al CIS al servicio de su amo, pero esta vez ha sido con tal descaro que ha recibido la crítica unánime de todos los profesionales serios», sostuvo.

Malestar en el Poder Judicial al verse señalado por Sánchez al hablar de «lawfare» y de cruzada para «limpiar la democracia» Redacción

El jefe de la oposición anunció también que su partido ha registrado la solicitud de comparecencia del presidente en el Pleno del Congreso ante lo que calificó de «reiterada ausencia de explicaciones». Feijoo avisó de que «si sus socios lo protegen, comparecerá en el Senado» —donde el PP tiene mayoría absoluta—, y tendrá que «dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar» a las preguntas de la oposición. «Sánchez no ha dado ni una sola explicación sobre las investigaciones judiciales abiertas directa o indirectamente que le afectan», lamentó el popular, que arremetió contra el secretario general del PSOE: «No nos vamos a callar ante la corrupción económica que se está conociendo. No nos quedaremos quietos ante la corrupción institucional con la que pretende taparlo todo».

Feijoo avisó de que ha compartido su «preocupación» ante las «amenazas al Estado de derecho y a las libertades básicas que se están produciendo en España» con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber; y con la presidenta de la Comisión Europea y candidata del PPE a las elecciones europeas, Ursula von der Leyen. «Si alguien cree que la UE va a cruzarse de brazos, se equivoca», previno el popular, que insistió en recordarle a Sánchez cómo reaccionó Europa cuando el gobierno polaco —entonces católico ultraconservador— intentó controlar al Poder Judicial.

También le pidió a los suyos que se dediquen a «concienciar» sobre la importancia de «unir el voto en torno al PP» para las elecciones europeas del 9 de junio, en las que «los españoles se juegan mucho». «Todo lo demás es facilitar que se queden los que se tienen que ir», estimó.