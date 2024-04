Doce artículos de opinión para entender la decisión de Pedro Sánchez

Moncloa | EUROPAPRESS

Francisco Espiñeira

«El desenlace estaba cantado. Sánchez peleó durante muchos años por ser el primero de la fila y no parecía suficiente una denuncia con recortes de prensa para hacer flaquear al adalid de la resiliencia»

Otro cambio de opinión y ninguna explicación Francisco Espiñeira

Roberto L. Blanco Valdés

«De momento, ha alcanzado Sánchez parte de los objetivos de una performance tan obscena como insólita: reducir el PSOE a cero negativo, asustar a sus socios separatistas (sobre todo a los que aún están pendientes de su amnistía) y dejarle claro a Sumar que sin él no serían nada»

«Sánchez es el puto amo» Roberto L. Blanco Valdés

Mª. Carmen González

«Los españoles también están hastiados del ambiente político, del "y tú más", de las estrategias de insultar al de enfrente 24 horas, siete días a la semana»

Por qué Pedro Sánchez pierde una oportunidad de oro M.ª Carmen González

Erika Jaráiz Gulías

«Y si vale la pena, si hay que seguir, entonces no era el momento de parar, porque no es posible pedirle a la sociedad reflexiones colectivas en tiempos de polarización, porque en tiempos de polarización no se reflexiona, se gana o se pierde»

Pedro y el lobo Erika Jaráiz Gulías

Fernando Salgado

«Pero Sánchez, sorprendiendo de nuevo a tirios y a troyanos, sacó de la chistera una tercera opción. Ni punto final ni punto y seguido: ni se va, ni regresa al punto de partida. Esta decisión, afirma, «no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo». Traduzco: a esta historia, que comenzó el pasado miércoles, le falta todavía la segunda parte y Pedro Sánchez se propone escribirla»

Ni punto final ni punto y seguido Fernando Salgado

Xosé Luís Barreiro Rivas

«Pedro Sánchez es esencialmente simple y tozudo, y por eso es capaz de engañar a todos los que nos retiramos —como él— para hacer hermenéutica de sus discursos, pero no engaña jamás a los que lo escuchan en el bar, jugando al dominó, y dicen: "Este non deixa a cadeira nin que o esfolen"»

No fue treta, sino cambio de opinión Xosé Luís Barreiro Rivas

César Casal

«Pero Sánchez gobierna desde los móviles. Es el escenario en el que mejor se maneja: el de los memes. En eso va muy por delante de Feijoo. Sánchez es TikTok, donde Feijoo es Aute»

Pura irracionalidad disruptiva CÉSAR CASAL

Gonzalo Bareño

«Sánchez ha usado estos cinco días para hacer chantaje emocional a la ciudadanía. Y ha forzado además a su partido a hacer un ejercicio bochornoso de sometimiento al líder»

Un peligroso ejercicio de populismo Gonzalo Bareño

Tomás García Morán

«Hace un año, tras las municipales, la izquierda estaba escondida en una cueva y la derecha pedía elecciones a gritos. Un año después, las dos Españas de Machado se matan con la quijada de Caín, ansiosas porque abran las urnas para aniquilar al contrario»

Esto no va a acabar así Tomás García Morán

Lourenzo Fernández Prieto

«O partido segue —o Goberno segue— porque non debe nin pode haber quen o suspenda. Non nesta liga nin con estas regras, que son as da democracia baseada no principio de que a soberanía popular reside no Parlamento, a través dos representantes escollidos en eleccións libres ás que se presentaron os partidos»

O adestrador buscou a técnica Lourenzo Fernández Prieto

Enrique Clemente

«Lo que cabe preguntarse ahora, una vez desvelado el enigma que ha tenido en vilo al país durante cinco días, es si todo ha sido una estrategia política desde el minuto uno y la jugada estaba estudiada, como ha mantenido Feijoo»

Sánchez no dimite, ¿y ahora qué? Enrique Clemente

Laureano López

«Son las 11.06 y el presidente acaba de lanzar el penalti más largo del mundo. Hace cinco días que echó cuerpo a césped, paró el partido y pitó la pena máxima. Ahora, pudiendo pasar a la historia con un gol, echa la pelota fuera»

El «Sálvame» de Pedro Laureano López