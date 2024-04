El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en la Moncloa. Moncloa | EUROPAPRESS

Entre los numerosos cuentos infantiles que me contaba mi madre, el de Pedro y el lobo tuvo siempre una moraleja expresa y expresiva, no dejaba nada oculto, no necesitaba interpretaciones, el engaño desgasta al que engaña, el exceso de