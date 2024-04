Condenada Ángela Rodríguez, Pam, por llamar «maltratador» al ex de María Sevilla, presidenta de Infancia Libre

Ángela Rodríguez, Pam, en el Congreso Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Ángela Rodríguez, Pam, ex secretaria de Estado de Igualdad en la era de Irene Montero, ha sido condenada a pagar 10.500 euros a un hombre al que relacionó con agresiones sexuales a un menor, su propio hijo, en una página web y en televisión. La sentencia de un juzgado de Instrucción de Estepona, en Málaga, concluye que existió un delito contra el honor de la expareja de la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla. En este caso, Sevilla se negaba a entregar a su hijo al padre, Rafael Marcos, al que acusaba de abusar sexualmente de él, algo que no demostró, por lo que la causa fue sobreseída.

Las palabras de Pam en el programa La noche, refiriéndose a Marcos, fueron: «Los maltratadores no son buenos padres. Los niños que viven con sus padres y les agreden sexualmente no pueden tener visitas». Y en la web Eh! Universo Media daba por cierta la versión de Sevilla: «¿Qué hacemos con esas mujeres que han protegido a sus hijos, para que no fueran a ver a los maltratadores? Que es el caso de María Sevilla, Juana Rivas y otras mujeres. Lo que ellas han intentado es poner su cuerpo por delante para que un niño de seis años no volviera a ver a su padre, que le estaba agrediendo sexualmente».

El juzgado también obliga a Pam a retractarse de su acusación, vertida en mayo del 2022, cuando Sevilla había sido condenada a más de dos años de prisión por esconder al hijo para que las autoridades no hicieran efectiva el régimen de custodia que favorecía al padre. También le quitaron la patria potestad por cuatro años. De esta manera la exsecretaria de Igualdad sigue la senda que ya vivió su exjefa, la ministra Montero, que fue condenada por la misma razón hace seis meses.

Ambas funcionarias del primer gobierno de Pedro Sánchez abogaban por el indulto para Sevilla, algo que finalmente ocurrió al poco de entrar en prisión. Ella había huido del domicilio familiar en Estepona con el niño de 11 años a Cuenca, donde se recluyó en una casa en el campo. La situación se prolongó dos años, entre el 2017 y el 2019, cuando la encontraron las autoridades. Sevilla nunca se arrepintió de sus actos y Pam puede recurrir la sentencia.