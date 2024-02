El PP exige responsabilidades a Pedro Sánchez por el caso Koldo

Sémper muestra una noticia del Ministerio de Transportes sobre Ábalos, durante la rueda de prensa de este lunes. Carlos Luján | EUROPAPRESS

Aunque José Luis Ábalos dimita, el PP considera que la entrega del acta de diputado no será suficiente para cerrar la crisis por el caso Koldo. «Es un cortafuegos débil el que pretenden imponer, es un cortafuegos que no se cree nadie. Las responsabilidades no acaban en Ábalos, empiezan en el señor Ábalos», afirmó el portavoz del PP, Borja Sémper. Añadió además que el PP no se fía «en absoluto» de la comisión de investigación que el PSOE va a registrar en el Congreso, presidido por la socialista Francina Armengol, que está «supuestamente implicada» en la trama de corrupción, según los populares. Anunció por ello que el PP va a abrir otra comisión de investigación en el Senado, en donde cuenta con mayoría absoluta.

La supuesta implicación de Armengol a la que alude el PP se debería a que el Gobierno autonómico de Baleares compró a la sociedad por la que intermediaba Koldo García un total de 1,4 millones de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros cuando Armengol presidía esa comunidad. El PP adelantó que pedirá la comparecencia en la comisión del Senado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por considerar que estaba al tanto de esta presunta trama de corrupción, y de Armengol.

Por el Senado tendrán que comparecer los ministros que hicieron contratos y compraron material sanitario a la compañía a la que supuestamente benefició Koldo García. En concreto serán el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por su responsabilidad cuando era presidente de Canarias, Óscar Puente (Transportes) y Salvador Illa, ministro de Sanidad durante la pandemia.

Personado en la causa

Los populares se han personado en la causa en la que se investiga «la trama de corrupción descubierta en el Gobierno de España» y esa personación ha sido admitida, según fuentes del PP.

Para los populares, Ábalos es «la primera ficha, pero no es la última». «La trama hunde sus raíces en Ferraz, en Moncloa y en ministerios», aseguró Sémper, que pidió a Ábalos que «tire de la manta» para conocer más sobre esta trama de corrupción «con sobornos» o «mordidas». El PP asegura que Sánchez «fue advertido y fue conocedor» de varias denuncias de irregularidades en esas contrataciones. «Dónde está Yolanda Díaz?, ¿dónde está Sumar?, ¿dónde está ERC?, ¿dónde está Junts?, ¿dónde está el PNV?», se preguntó Sémper.

El líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijoo, dijo que la investigación en el Senado pretende «arrojar luz sobre el caso Ábalos» y denunció que «Sánchez no responde cuando se le pregunta sobre una trama de corrupción bajo su mandato». «Esas personas le llevaron a dirigir el PSOE y propiciaron su llegada al Gobierno», afirmó Feijoo en un mensaje en la red X.