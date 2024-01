Marlaska defiende que la devolución de menores se hizo «en interés» de estos

Fernando Grande-Marlaska en la comisión de Interior. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El correctivo del Tribunal Supremo aplicado sobre la actuación de Interior para devolver a cerca de 800 menores migrantes a Marruecos no caló ayer en el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska que, tras conocer la sentencia que declaraba ilegal dicha actuación, alegó que las autoridades actuaron para preservar «el interés del menor».

«Estoy absolutamente convencido que las autoridades competentes, en este caso, como en otros, actuaron con el convencimiento pleno de ajustar su actuación al ordenamiento jurídico e inspirados en todo momento por el interés de menor», citó Marlaska a los medios antes de comparecer en la comisión de su cartera en el Congreso. Una afirmación que no fue suscrita por el Alto Tribunal porque, como reza la sentencia de hace dos días, es ilegal por la «absoluta inobservancia» de la ley de extranjería y la prohibición «de manera lapidaria» del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe las «expulsiones colectivas de extranjeros».

Sin embargo, para el ministro velar por el interés de los menores «es un principio que rige de una forma taxativa y expresa al conjunto de poderes del Estado y al Gobierno». Además, se apoyó en el acuerdo suscrito por España y Marruecos en el 2007 relativo a la repatriación de menores que sirvió como garantía jurídica para poder ejecutar las devoluciones del 2021, en las que fueron devueltos cerca de 800 menores después de una entrada masiva en Ceuta de unas 8.000 personas de manera irregular. Por aquel entonces, Interior refirió que no se trataba de una «expulsión», sino de un «dispositivo de retorno». Igualmente, hubo ocho menores que denunciaron su salida porque, de acuerdo a la ley de extranjería, no fueron evaluados en lo personal y familiar para dilucidar si debían abandonar España o no.

Explicaciones y reproches

Pese a que varios miembros del Gobierno afirmaron «respetar» las decisiones judiciales, incluido Marlaska, los socios del Ejecutivo y la oposición pidieron explicaciones al titular de Interior. El diputado de Sumar Gerardo Pisarello concretó que «el ministro tiene que dar explicaciones y, sobre todo, hay que reparar lo ocurrido para que no vuelva a pasar porque estamos frente a una catástrofe moral, además de una ilegalidad». Por la misma línea se expresó el diputado del BNG, Néstor Rego, que subrayó que «en general, las políticas de este Gobierno y del Ministerio del Interior en relación con inmigración nos parecen una vulneración constante de derechos humanos».

El presidente de la ciudad de Melilla, Juan José Imbroda, alabó las peticiones de dimisión para Marlaska porque considera que no es la primera vez que se piden por «su actitud de sobrado» en cuestión de migración.

Podemos responsabiliza a Sánchez de la expulsión de los migrantes no acompañados

Podemos no solo señaló a Marlaska en el caso de los menores no acompañados, sino que además pidió responsabilidades al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien consideró artífice de las políticas de migración de su Ejecutivo.

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, aseguró que su partido estudia emprender una iniciativa legislativa en el Congreso tras la sentencia del Supremo, ya que advirtieron desde el ministerio de Derechos Sociales, entonces en manos de la líder del partido, Ione Belarra, de que las devoluciones eran de «dudosa legalidad» a través de una carta para Interior. «El propio presidente es el responsable de la política migratoria del Gobierno», adujo. El coportavoz de la formación, Pablo Fernández, dijo que es «lamentable» que Marlaska siga dirigiendo Interior.