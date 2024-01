Junts exige a Sánchez poder multar a las empresas que se fueron de Cataluña

Puigdemont y Sánchez, en Estrasburgo RONALD WITTEK | EFE

Junts mantiene toda la presión al PSOE e insiste en que votará en contra de los tres decretos ley que mañana llegan al Congreso, tras su aprobación en el mes de diciembre por el Consejo de Ministros. Los nacionalistas piden aún más cesiones a los socialistas. Junts reclamó el lunes a Pedro Sánchez que retire los tres decretos y los vuelva a presentar por separado por temáticas, eso sí, tras negociarlos previamente.

La exigencia que ponen los posconvergentes ahora sobre la mesa en plena pugna con los socialistas, un día antes de que el Congreso vote los tres decretos ley de la legislatura y que el Gobierno corre el riesgo de perder, es que se revierta el decreto que aprobó el Gobierno del PP en el 2017 y que facilitó la huida de miles de empresas catalanas al resto de España por el procés. Junts reclama que ese decreto quede sin efecto a través de la reforma de ley de Sociedades de Capital. El objetivo de los de Puigdemont es incentivar fiscalmente a las empresas que decidan dar marcha atrás y regresen a Cataluña, también abogan por premiar a las que no trasladaron fuera sus sedes sociales, y apuestan por sancionar a las que no vuelvan a Cataluña, según ha señalado este martes Josep Rius, portavoz del partido en la Ser.

Además reclaman que la reunión prevista entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en el extranjero, confirmada ya por el propio presidente del Gobierno, se celebre antes de la aprobación de la ley de amnistía, que se prevé para abril. El Gobierno anunció que esta reunión tendrá lugar, pero en cambio dijo que se convocaría después de que la ley de amnistía sea validada por el Congreso. Junts presiona para que sea con anterioridad.

El Gobierno no tiene garantizada la mayoría para aprobar los tres decretos y ayer abrió la puerta a tramitarlos como proyectos de ley para poder incorporar cambios a posteriori. Junts ha rechazado este martes esta posibilidad. Es «insuficiente», ha asegurado Junts. «El compromiso de Junts era votar todo aquello que nos acerque al reconocimiento nacional y a acabar con agravios históricos como el infrafinanciación. Con estos decretos no solo no nos acercamos, sino que reculamos», afirmó ayer Jordi Turull, secretario general de Junts en TV3.