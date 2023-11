Cospedal reconoce que se reunió con Villarejo pero se desmarca de las presiones de Bárcenas

La exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a la salida de la Audiencia Nacional Mariscal | EFE

La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha reconocido este martes que se reunió con el ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo en cinco o seis ocasiones, al tiempo que ha asegurado que no recuerda que en esos encuentros hablasen del extesorero de la formación Luis Bárcenas o de su abogado, Javier Gómez de Liaño, desmarcándose así de las supuestas presiones a ambos.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, en su declaración como testigo ante el juez que investiga supuestas presiones a Bárcenas y a su letrado, Cospedal ha sostenido que no conocía los motivos por los que había sido llamada a sede judicial.

Después de que le explicasen los motivos que propiciaron su citación, Cospedal ha explicado que no conoce a los investigados y ha apuntado que si se reunió con Villarejo fue porque este tenía información de personas que querían perjudicar a los populares.

En esos encuentros, que mantuvo en su condición de secretaria general del partido, nunca se habló de la trama Gürtel, una causa que seguía habitualmente a través de las informaciones publicadas en prensa, según ha dicho.

Cabe recordar que, en su declaración como testigo este lunes, Villarejo insinuó que informó a Cospedal sobre la investigación que realizó por unos presuntos pagos del líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov a Gómez de Liaño.

Otros encuentros

En el marco de su testifical, Cospedal también ha reconocido que se reunió con el abogado Javier Iglesias -que declaró como testigo en esta pieza- en tres o cuatro ocasiones porque este ostentaba la representación del extesorero del PP Álvaro Lapuerta.

En su etapa como secretaria general del PP, Cospedal ha aseverado que también se reunió con el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez por una candidatura del partido. También mantuvo un encuentro con el que fuera director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, aunque no recuerda de qué conversaron.

La exdirigente del PP también ha sido abordada acerca del supuesto lobby judicial al que se hace alusión en una de las grabaciones que constan en la causa y que supuestamente dirigiría un ex abogado del Estado cercano al PP. Al ser interpelada sobre esta cuestión ha dicho que no conocía al que fuera abogado del Estado, alegando que no tenía por qué tener conocimiento del nombre de todos los letrados.

Todo ello en el marco de esta causa en la que el juez del caso Villarejo investiga las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el propio Gómez de Liaño para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama Gürtel.

El origen de la investigación

La presente pieza 36 de la macrocausa Tándem se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner. Sahitaj, según fuentes jurídicas consultadas, era una suerte de mediador que tenía conexión con el líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov.

A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en las que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre del 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño.

Dichos archivos de audio «pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario», según auto del juzgado de Málaga que instruyó el asunto antes de inhibirse.