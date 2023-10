Yolanda Díaz sostiene que el PSOE y Sumar están «en la antesala» de un próximo Gobierno

La vicepresidenta segunda en funciones durante la rueda de prensa ofrecida este jueves en Barcelona ANDREU DALMAU | EFE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que PSOE y Sumar están en «la antesala» de acordar el próximo Gobierno de coalición. Lo ha dicho en declaraciones a la prensa este jueves tras reunirse en Barcelona con el secretario general de CC.OO. de Cataluña, Javier Pacheco, y su homólogo de UGT de Cataluña, Camil Ros.

Tras el encuentro del miércoles con el presidente y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (PSOE), ha explicado que ambos han pedido a sus equipos «acelerar las negociaciones» para alcanzar en octubre un acuerdo de Gobierno. Díaz ha explicado que «queda mucho por hacer» y que aún se debe hablar de temas como el despido, la reducción de jornada y la financiación autonómica, entre otros. «El presidente y yo estamos de acuerdo en que los equipos deben volcarse para tener un acuerdo cuanto antes», ha añadido. Ha recordado que la voluntad del PSOE para la próxima legislatura era consolidar los avances sociales de la anterior, pero que para Sumar «no va de consolidar sino de ganar nuevos derechos».

Críticas al PP

Díaz ha criticado las declaraciones este miércoles del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en las que avanzaba que mantendría el no a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Son auténticos rebeldes ante la Constitución española» ha asegurado, y ha añadido que estas declaraciones son, en sus palabras, muy graves. Ha lamentado que la derecha «combate sin rubor a un Gobierno que todavía no ha nacido» y que se ha colocado, textualmente, en lo peor de la política, el no a todo.

Díaz ha asegurado que la derecha «no tiene propuestas de país» y que la única que han hecho ha sido bajar los impuestos, algo que, según avisa, implica un recorte de los derechos sociales.

Podemos, por su lado

Podemos se ha desmarcado del programa de gobierno de coalición que Sumar está negociando con los socialistas y ha defendido las medidas que hizo llegar al PSOE y a Yolanda Díaz: «Las propuestas de Sumar son las de Sumar y las de Podemos son las de Podemos. Son espacios políticos diferentes».

Así de claro lo ha dejado la secretaria de Organización morada y diputada de Sumar, Lilith Verstrynge, en declaraciones en el Congreso al poner en valor las propuestas que hace unos días trasladaron al PSOE en un intento de negociar por su cuenta y al margen de Sumar. Ni el PSOE ni Sumar han contestado a Podemos sobre sus propuestas agrupadas en cinco ejes: congelación de los alquileres, rebaja del transporte público, renovación del Poder Judicial y derogación de la ley mordaza, la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.500 euros y seguir avanzando en las políticas feministas para lo que ven necesario que Irene Montero siga al frente de Igualdad.

Según Verstrynge, son propuestas de «sentido común» y mucho más fáciles de pactar que otras cuestiones que Sumar ha puesto sobre la mesa de negociación con el PSOE y que le está costando acordar con el PSOE, como la reducción de la jornada laboral o vincular el despido a una causa jurídica objetiva, tal como reconocieron ayer tras la reunión entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.