La Mesa del Parlament da luz verde a la resolución de ERC y JxCat sobre el referendo

Reunión de la mesa del Parlament PARLAMENT | EUROPAPRESS

La Mesa del Parlament ha rechazado las peticiones de reconsideración registradas por Vox y Ciudadanos contra las resoluciones de ERC y JxCat sobre el referendo y la de ERC, JxCat y la CUP sobre la amnistía, según han informado fuentes de la cámara que recoge Efe.

Así, estos dos textos llegarán al pleno durante el Debate de Política General, que finalizará su jornada este viernes con la votación de las propuestas de resolución presentadas por los grupos.

Ayer, ERC y JxCat lograron consensuar un texto conjunto en el que se posicionaban a favor de condicionar la investidura de Pedro Sánchez a un «compromiso» de «trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referendo».

La resolución llega después de que el lunes, en el arranque del debate de política general, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), exigiera a Sánchez que se «comprometa» a acordar a lo largo de esta legislatura las bases y condiciones de un referendo en Cataluña.

Junts y ERC se comprometen a no investir a Sánchez si no hay referendo C. Reino / P. de las Heras

Pero el texto de ERC y JxCat, que podría salir adelante en el pleno, recibió anoche una respuesta conjunta del PSOE y el PSC, que a través de un comunicado advirtieron a las formaciones independentistas de que por el camino de la ruptura y la discordia «no hay avance posible», y han reiterado, según recoge Efe, su apuesta por el diálogo y la convivencia «siempre dentro de la Constitución».

En el comunicado, el PSOE y el PSC reiteran su voluntad de «apostar por el diálogo como la única forma de garantizar el progreso y la convivencia en Cataluña», y señalan que este diálogo «ha de servir para superar la división y no para profundizar en la ruptura y la discordia que tanta tensión generó de forma estéril en Cataluña y en el resto de España».

La Mesa del Parlament también ha dado luz verde a la propuesta sobre la amnistía de los tres partidos independentistas, en la que emplazan al Govern a que lleve a cabo «todas las acciones necesarias» para incluir en la amnistía a todos los represaliados «por motivos políticos» por «defender los derechos y las libertades» en el marco «de conflicto social y político», una interpretación extensiva de la amnistía por la que ha presionado la CUP.

La amnistía dentro de una ley Tetris de alivio penal Carlos Punzón

La última sesión del Debate de Política General tendrá lugar este viernes en el Parlament, un debate en el que la cámara se posicionará también sobre la confianza de la que dispone Pere Aragonès y su Govern, a través de sendas resoluciones del PSC y JxCat.