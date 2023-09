ERC y Junts pactan no investir a Sánchez si no acepta avances hacia un referendo

David Zorrakino | EUROPAPRESS

ERC y JxCat han pactado una propuesta de resolución en el Parlament a favor de condicionar la investidura de Pedro Sánchez a un «compromiso» de «trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referendo», al tiempo que han acordado otra propuesta a favor de la amnistía, en este caso con apoyo también de la CUP.

Después de que este lunes, en el arranque del debate de política general, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), exigiera a Sánchez que se «comprometa» a acordar a lo largo de esta legislatura las bases y condiciones de un referendo en Cataluña, ambas formaciones han acordado un texto común al respecto.

ERC y JxCat habían solicitado esta tarde una prórroga, después de no haber logrado consensuar un texto sobre la amnistía y la autodeterminación en ninguna de las propuestas de resolución del Debate de Política General. Pero, tras una jornada de intensas negociaciones, ERC y JxCat han conseguido pactar una resolución sobre la autodeterminación, en la que buscan que el Parlament se posicione a favor de no investir a ningún presidente del Gobierno «que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referendo».

Este texto cobra relevancia en pleno contexto de negociaciones entre ERC y JxCat -por separado- con el PSOE para la eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El texto pactado también expresa que la resolución del conflicto político pasa «por la vía política y democrática» y se reafirma en la defensa de la autodeterminación, «es decir, que Cataluña pueda decidir su futuro colectivo a través de un referendo».

«De esta manera, el mandato que salió del referendo del 1-O de 2017 podrá ser sustituido por un nuevo referendo acordado con el Estado», apunta el texto transaccionado.

En paralelo, ERC, Junts y en este caso también la CUP han llegado a un pacto sobre la amnistía, en una propuesta de resolución en la que emplazan al Govern a que lleve a cabo «todas las acciones necesarias» para incluir en la amnistía a todos los «represaliados» por «motivos políticos» por «defender los derechos y las libertades» en el marco «de conflicto social y político», una interpretación extensiva de la amnistía por la que ha presionado la CUP.

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Parlament, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha explicado que el pacto con ERC y JxCat recupera «los consensos» a los que se había llegado en 2020 en relación a la amnistía, y que no excluye a otras personas encausadas por otros motivos.

«Quedan incluidas todas las personas que han sido represaliadas por motivos políticos, por su compromiso con la lucha independentista, con la lucha por la autodeterminación y, en un contexto de conflicto con el Estado, en todas aquellas luchas democráticas en defensa de los derechos colectivos. Evidentemente Laura Borràs no es el caso», ha dicho Pellicer.

Horas antes, sobre una posible amnistía, desde el Congreso de los Diputados, Junqueras no quiso poner plazos. «Debe estar aprobada cuanto antes», se limitó a decir cuando los periodistas le interpelaban si la norma legal que permita la aplicación de esta media debería estar en vigor antes de que, como es previsible, Pedro Sánchez se someta a una investidura tras el más que probable intento fallido de Núñez Feijoo.

Junqueras también trasladó un segundo mensaje. Las cosas no están todavía hechas con los socialistas y Sumar. «Es evidente que en todos los aspectos que plantemos estamos, por muchas razones, lejos de ponernos de acuerdo», señaló el líder republicano, que, al ser preguntado en las puertas de la Cámara Baja, si está en disposición de garantizar el apoyo de ERC a Sánchez, respondió que «absolutamente, no». No fue una negativa contundente, ya que Junqueras espera que, finalmente, el presidente del Gobierno en funciones decida «dar un paso y ponerse al lado de la ciudadanía en la defensa de los derechos sociales y en la defensa también de la justicia». El acuerdo será posible, según ha dicho, cuando los socialistas se comprometan «explícitamente, claramente y, sin ninguna duda» a atender sus demandas, que no solo son la amnistía sino también una correcta financiación del sistema sanitario o de los transportes, en concreto de los trenes de cercanías y media distancia.