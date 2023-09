El socialista Besteiro abre en gallego el primer debate plurilingüe en el Congreso

El diputado socialista José Ramón Gómez Besteiro, en el primer pleno del Congreso de la legislatura, que debatió el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara. JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

El diputado del PSOE José Ramón Gómez Besteiro estrenó este martes en el Congreso el derecho a utilizar las lenguas cooficiales en los debates parlamentarios utilizando el gallego para la primera parte de su intervención. La sesión comenzó después de que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, intentara, sin éxito, paralizar el uso de las lenguas cooficiales hasta que no se aprobara la reforma del reglamento de la Cámara. Besteiro fue el encargado por parte del PSOE de defender la propuesta de reforma que permite la utilización del gallego, el euskera y el catalán en el Congreso, apoyada por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. «É unha dobre honra facelo na miña lingua materna, o galego», indicó Besteiro. Aseguró que tiene «a sorte de falar varios idiomas» y «como galego, dóeme que o partido que goberna en Galicia queira impedir que a nosa lingua fálese no Parlamento de España», añadió en referencia al PP. El diputado por Lugo cerró su intervención defendiendo en su discurso «o especial respeto e proteción que merecen as nosas linguas cooficiais en tanto que é patrimonio común de toda a cidadanía española».

Los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo después de que la presidenta del Congreso negara la palabra a su diputada y portavoz, Pepa Rodríguez, que pretendía protestar por el uso del gallego por parte de Besteiro cuando aún no está aprobada la reforma del reglamento del Congreso. Los parlamentarios de Vox fueron abandonando los pinganillos para la traducción simultánea en el escaño vacío del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asiste a la Asamblea General de la ONU. Los diputados del PP, contrarios a la reforma, optaron por no utilizar los pinganillos, pero permanecieron en sus escaños.

La portavoz de Sumar, la gallega Marta Lois, alternó los dos idiomas y afirmó que «é un mal argumento recurrir tamén ao tema dos costes, os costes de tradución simultánea». «Referímonos a unha gota de auga no océano dos presupostos, o que invalida o argumento», incidió la portavoz de Sumar.

Tanto el representante del PNV, Joseba Aguirretxea, como la de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, optaron por dar todo su discurso en euskera, lo mismo que hizo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, utilizando solo el catalán.

Por parte del PP, Borja Sémper utilizó el euskera en algunos pasajes de su intervención, con su inmediata traducción al castellano. Avisó al PSOE y a sus socios de que el PP no va a «aceptar lecciones» porque, según dijo, lo que están haciendo es «atentar contra lo común».

La reforma, que ha sido tramitada por la vía de urgencia y lectura única, salió adelante con 176 votos a favor, 169 en contra y 2 abstenciones y quedará definitivamente aprobada este jueves.

El diputado del BNG, Néstor Rego, reprocha a Feijoo que vote en contra del gallego

El diputado del BNG, Néstor Rego, optó también por dar todo su discurso en gallego. Rego instó a Feijoo a rectificar su postura en contra del cambio en el reglamento del Congreso diciendo que «é deshonroso que quen foi presidente da Xunta 13 anos hoxe vote en contra do galego». Expresó el «orgullo por termos contribuído a este paso histórico» que calificó como «un acto de normalidade democrática» y dijo tener la certeza de que «hoxe todos os galegos e galegas verán tamén recoñecidos os seus dereitos lingüísticos».

Rego sostuvo que el de este martes era «o día das linguas e da democracia» y se felicitó de que el PSOE se haya sumado a una propuesta que hasta ahora había rechazado. «É o recoñecemento práctico de que neste Estado convivimos nacións e pos diferentes, que temos lingua propia e dereito a usala», añadió.

«Un paso máis»

El portavoz del BNG señaló que «hoxe o galego dá un paso máis, detrás virán outros». Destacó que «o compromiso do BNG é continuar a traballar para que este recoñecemento de que somos un pobo con lingua propia, que temos dereito a usala con normalidade, se torne no recoñecemento de que somos unha nación con dereitos».

Rego censuró las políticas lingüísticas del PP y aseguró que Feijoo «ten no seu haber a dubidosa honra de lexislar contra o galego co mal chamado decreto de Plurilingüismo do 2010». Para concluir, dejó claro que «con ser moi relevante o que hoxe aquí acontece, non é o fin de nada. Queremos que sexa un acicate para continuar avanzando».