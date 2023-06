Feijoo promoverá mil nuevas plazas mir al año para la atención primaria

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, durante la clausura de un acto sectorial en Valencia sobre sanidad. JORGE GIL | EUROPA PRESS

Alberto Núñez Feijoo presentó este martes su programa en materia de salud en caso de gobernar tras las elecciones generales del 23 de julio. Un plan que abarca una batería de medidas que incluyen la mayor inversión en atención primaria con la creación de mil plazas mir cada año, así como una nueva estrategia nacional de salud mental. Durante un acto celebrado en Valencia junto a representantes del sector sanitario, se comprometió a fortalecer y garantizar la «viabilidad presente y futura» del Sistema Nacional de Salud, que consideró como «uno de los grandes éxitos de nuestro país».

Frente a un Gobierno como el actual, que ha cambiado en cinco ocasiones de ministro de Sanidad, y que, según Feijoo, ha utilizado el ministerio como vía para nombrar candidatos socialistas, como Salvador Illa o Carolina Darias, prometió que la salud será una de las prioridades de su futuro Ejecutivo.

La sanidad como prioridad

«La sanidad nunca fue la prioridad del Gobierno y yo no podría ser presidente si la sanidad no fuese la prioridad en mi mandato», explicó. Con el plan de choque que plantea para la atención primaria se resolverá, según dijo, la puerta de entrada al sistema, de modo que «un paciente no esté 21 días de media para recibir la primera consulta», como, según explicó, ocurre en Valencia.

Para paliar la falta de médicos de atención primaria prometió incentivos para quienes cubran esas plazas de médicos de familia y pediatras en las localidades más inaccesibles, así como una mejora en el programa de formación de familia. En total, su plan incorporará mil puestos mir adicionales al año «hasta solucionar el déficit de plazas». Además, se reforzará la jubilación activa de los médicos ofreciéndose esta modalidad hasta los 72 años.

Se reforzará la atención a la salud mental, con medidas como una nueva estrategia nacional con un enfoque prioritario en la infancia y adolescencia; un aumento de los fondos; un plan nacional de prevención contra el suicidio y programas en las escuelas. «La próxima legislatura será la de la salud mental y la atención primaria», aseguró Feijoo. En su decálogo sanitario, incluyó la retención del talento a través de la reducción de la temporalidad de los contratos, así como la introducción de incentivos en la carrera profesional para la investigación y la actividad docente. Además, Feijoo apostó por el fortalecimiento de la formación sanitaria especializada, la promoción de un aumento de las plazas del grado de enfermería y la insistencia en su especialización, sobre todo en salud mental, medicina de familia y comunitaria.

«Demonizar los pactos»

Entre otras propuestas, citó la aprobación de una nueva ley general de Sanidad «que introduzca las mejores prácticas de Europa» para reforzar los procesos de innovación, desarrollar una base nacional de ensayos clínicos, crear una Agencia Española de Innovación y Calidad Sanitaria y facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento a los pacientes con enfermedades raras.

Feijoo cargó contra Sánchez y criticó la «estrategia del miedo» de «demonizar los pactos a los que puede llegar el PP» cuando él pactó «nada más y nada menos» que «con el mayor populismo y extremismo de Europa». «Eso sí que es un pacto inédito en la Unión Europea», indicó. Censuró también que, frente a un PP que está recorriendo España, escuchando a la gente y presentando propuestas, Sánchez «esquiva la calle y se refugia en los mismos platós que no ha pisado durante años».