Yolanda Díaz dice que no se gana un país «defendiendo una mesa camilla y hablando de listas»

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en un acto de Sumar en Las Palmas de Gran Canaria. EUROPAPRESS

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este sábado, al cerrar en Las Palmas de Gran Canaria el proceso de escucha con el que ha recorrido España bajo el lema Sumar, que el millar de personas organizadas en 35 grupos de trabajo que la ha acompañado «tiene ya proyecto para ganar un país», un sueño, ha dicho, «en el que no sobra nadie».

«Tenemos ideas, imaginación, esperanza y queremos soñar porque cuando no se sueña no hay futuro. Ante un cambio de época, tenemos que cambiar las políticas públicas. Queremos cambiar España con diversidad y acentos propios. Necesitamos a todo el mundo, esto no va de ganar unas elecciones, sino de ganar un país, y para eso no sobra nadie», aseveró Díaz.

Díaz recalcó que en su proyecto es bienvenido todo aquel que quiera sumar, «piense lo que piense, porque no se le pide carné a nadie». En plena polémica con Podemos por la elaboración de las listas electorales, Díaz subrayó que la misión que se plantea Sumar es «atender a la gente que está afuera», no hablar de sí mismo, por lo que recalcó que «no se gana un país defendiendo una mesa camilla y hablando de listas electorales». Al acto acudieron representantes de Equo, Proyecto Drago, Podemos, Reunir, Izquierda Unida y Los Verdes, además de los sindicatos CC.OO. y UGT,