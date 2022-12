Recusaciones de la Fiscalía y Unidas Podemos

De telón de fondo continúan las recusaciones lanzadas por PSOE y Unidas Podemos (UP) contra Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, que en ese primer Pleno extraordinario no se abordaron por considerar que no era el momento procesal oportuno, pero que aún podrían resucitarse cambiando el equilibrio de fuerzas en el TC a favor de la actual minoría progresista.

Este mismo miércoles, UP ha vuelto a recusar a estos dos magistrados al considerar que tienen un «interés directo» en que las enmiendas no se aprueben porque, de ser así, serían sustituidos inmediatamente por los dos candidatos al TC designados por el Gobierno -el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez-.