El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aplaudido por su grupo tras la intervención en el Senado Kiko Huesca | EFE

«Deje de tomar el pelo a los españoles». El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, elevó el tono en su primer cara a cara en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de las enmiendas que pretendían reformar de la ley del Poder Judicial y la del propio Constitucional. En un tenso debate que dejó claro que los puentes entre el Gobierno y el primer partido de la oposición están completamente rotos, el líder popular pidió al jefe del Ejecutivo que «deje de descalificar» al Tribunal Constitucional y aseguró que «no hay un solo primer ministro» que hable como Sánchez.

«Van a por todas las instituciones», afirmó Feijoo, que pidió al presidente que «no subestime la inteligencia de los españoles» porque «rebajar el delito de malversación no mejora la lucha contra la corrupción y colar una reforma del poder judicial por la puerta de atrás no mejora la separación de poderes». Según Feijoo, lo que está aplicando Sánchez es un «manual de obediencia al independentismo». «No se crea que todos los votantes del PSOE le van seguir, porque ya no le creen», sostuvo tras enumerar una lista de promesas incumplidas por Sánchez.

El jefe del Gobierno se refirió al conflicto con el Constitucional y afirmó que los poderes que «acompañan» a Feijoo y al PP y los que le «dirigen» y están «cada vez menos ocultos» han conseguido «un hito muy importante» como es el quitarle al Parlamento «la facultad de debatir y de legislar». «Está dispuesto a hacer lo que haga falta. Pero ha ido demasiado lejos», apuntó Sánchez, asegurando que, en los nueve meses que lleva en la política nacional, Feijoo «ha conseguido un hito: enmudecer a las Cortes generales». Pero garantizó que aunque el PP intente que el Parlamento no hable, «el Parlamento va a hablar alto y claro».