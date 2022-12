No hubo que esperar a que desde la oposición se recordasen declaraciones pasadas de Pedro Sánchez, que durante los años 2018 y 2019 había propuesto que a los líderes del procés se los juzgase por rebelión —y no por sedición—, había pedido el cumplimiento íntegro de las penas de los responsables del 1-O, había planteado un nuevo castigo en el Código Penal para la organización de consultas ilegales como la del 2017 y que incluso se había comprometido a traer de regreso a España a Carles Puigdemont para que fuese juzgado por el Supremo. No fue el PP el que recordó a Sánchez estos cambios de opinión, sino ERC, que se permitió ironizar con las líneas rojas que traza el Gobierno. «Ha dicho no a tantas cosas, pero luego pasan otras», apuntó este martes la portavoz del Ejecutivo en solitario de Esquerra, Patrícia Plaja.

«El Gobierno [catalán] está acostumbrado. Escuchamos que no habría mesa de negociación, que no habría indultos, que no se derogaría la sedición y que era muy difícil que hubiera algún cambio en la malversación. Ahora dicen lo mismo respecto al referendo», enumeró Plaja, que descartó que la Constitución sea un obstáculo insalvable para la celebración de la consulta como sostienen los ministros Rodríguez y Bolaños. «Si hay voluntad, hay vías», replicó la portavoz de la Generalitat.