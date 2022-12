Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, en rueda de prensa. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El PSOE quiere aprovechar la reforma del Código Penal que pondrá fin al delito de sedición para tipificar el delito de «enriquecimiento ilícito», que castigará con entre seis meses y tres años de cárcel y con inhabilitación de entre dos y siete años a los cargos públicos que hasta cinco años después de abandonar su puesto incrementen su patrimonio en más de 250.000 euros y no lo puedan justificar.

Con este objetivo, han registrado una enmienda a la proposición de ley que impulsaron junto con Unidas Podemos para, entre otras cosas, acabar con el delito de sedición, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López.

López ha insistido en que esta enmienda no tiene que ver con el delito de malversación que ERC propone retocar durante la tramitación de esta iniciativa, y que tampoco tendrá ningún efecto sobre los condenados por el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía. El dirigente socialista ha asegurado que no han negociado este asunto con los republicanos y he hecho hincapié en que el PSOE, como el propio Código Penal «distingue» entre «corrupción y malversación».