—Siempre habla de ETA en presente, ¿sigue existiendo?

—ETA existe, sin duda, es que no ha existido otra cosa que no sea ETA. Bildu no ha existido nunca, es un subterfugio para el mal llamado proceso de paz, Herri Batasuna no ha existido nunca, era ETA, Euskal Herritarrok no existió, era ETA, es más que una organización terrorista, es un proyecto de ruptura del orden social y por supuesto de España para alcanzar el poder. No hay herederos de ETA, es ETA. Hemos pasado del crimen a la mentira en estos años. En España no hemos derrotado a ETA, esta cambió de estrategia, aprovechó la metamorfosis del Partido Socialista al abrazar un mal llamado proceso de paz para cambiar su estrategia sin cambiar su proyecto, pero ETA es la única realidad.

—Define la coalición entre PSOE y Podemos como un frente popular totalitario y relativista, ¿qué riesgos considera que entraña?